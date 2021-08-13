Из-за ремонта перекроют житомирскую объездную: весь транзитный транспорт поедет через город

17 августа дорожники перекроют движение транспорта на северной объездной Житомира. В связи с этим весь транзитный транспорт с трассы Киев-Чоп перенаправят на улицы города.
Об этом предупреждает
Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Движение транспортных средств по автомобильной дороге М-06 Киев - Чоп (Северный обход города Житомир) 17 августа с 8:00 до 18:00 будет закрыто. На время проведения аварийных работ объезд будет осуществляться по утвержденной схеме ОДД", - информирует Служба.
Вынужденные меры будут введены в связи с проведением аварийных работ по ликвидации деформаций покрытия на а/д М-06 Киев - Чоп.
Схема объезда
Через транспортную развязку в селе Олиевка (км 138+945 а/д М-06) - по ул. Покровская - Проспект Независимости - проспект Мира - Новоград-Волынское шоссе - Западный подъезд к городу Житомир - транспортная развязка в селе Ивановка (км 152+479 а/д М-06).