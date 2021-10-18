Житомирская область в лидерах по суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине зафиксировано 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 790, медработников - 122).
По данным Министерства здравоохранения
, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.
По состоянию на 18 октября в области 10 389 активных ковид-больных. За минувшие сутки зафиксировано 12 летальных случаев.
Заполненность коек в больницах
Областной информационно-аналитический центр медицинской статистики сообщил, что в больницах Житомирщины для госпитализации пациентов с COVID-19 всего есть 2071 коек, из которых обеспечено кислородом - 2058.
В настоящее время 1248 заняты больными и 165 - пациентами с подозрением на COVID-19 (68,23% от общего количества коек).