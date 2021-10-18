Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 18 Октября 2021    22:19:03
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 18 » 10:20:07

Житомирская область в лидерах по суточной заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 10:20:07 1158 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская область в лидерах по суточной заболеваемости коронавирусом

 За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине зафиксировано 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 790, медработников - 122).

По данным Министерства здравоохранения, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.

По состоянию на 18 октября в области 10 389 активных ковид-больных. За минувшие сутки зафиксировано 12 летальных случаев.


Заполненность коек в больницах


Областной информационно-аналитический центр медицинской статистики сообщил, что в больницах Житомирщины для госпитализации пациентов с COVID-19 всего есть 2071 коек, из которых обеспечено кислородом - 2058.

В настоящее время 1248 заняты больными и 165 - пациентами с подозрением на COVID-19 (68,23% от общего количества коек).
Тэги: коронавирус, Житомирская область
Новости партнеров
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 14:14:32, Сегодня [Материал]

....в области 10 389 активных ковид-больных. ....

Сколько из них вакцинированных???
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus