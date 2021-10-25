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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 25 » 13:27:17

Еще одна больница в Житомире начала прием больных COVID-19

Вчера, 13:27:17 1048 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Еще одна больница в Житомире начала прием больных COVID-19

 На базе Житомирской городской больницы имени Башека с 23 октября развернули отделение для госпитализации больных коронавирусом детей.

Как сообщили в городском совете, мощность ковидного инфекционного отделения - 40 коек.

За последние сутки в отделение госпитализировали одного ребенка. На сегодня здесь находится восемь детей с COVID-19.

За последние сутки в житомирские больницы госпитализировали 30 человек с коронавирусом. В Больницу №1 - 24 в Больницу №2 - 6 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро на стационарном лечении в городских больницах находится 483 человека. В Больнице №1 - 215 пациентов, в Больнице №2 - 268. За сутки умерло 12 человек.

Напомним, 23 октября был проведен прямой эфир из инфекционного отделения второй городской больницы.

Тэги: больница, коронавирус, Житомир
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