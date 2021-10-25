Еще одна больница в Житомире начала прием больных COVID-19

На базе Житомирской городской больницы имени Башека с 23 октября развернули отделение для госпитализации больных коронавирусом детей.
Как сообщили в городском совете
, мощность ковидного инфекционного отделения - 40 коек.
За последние сутки в отделение госпитализировали одного ребенка. На сегодня здесь находится восемь детей с COVID-19.
За последние сутки в житомирские больницы госпитализировали 30 человек с коронавирусом. В Больницу №1 - 24 в Больницу №2 - 6 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро на стационарном лечении в городских больницах находится 483 человека. В Больнице №1 - 215 пациентов, в Больнице №2 - 268. За сутки умерло 12 человек.
Напомним, 23 октября был проведен прямой эфир из инфекционного отделения
второй городской больницы.