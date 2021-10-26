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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 26 » 10:05:14

На Житомирщине отчим жестоко избил девочку, пока ее мать была в больнице

Вчера, 10:05:03 886 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине отчим жестоко избил девочку, пока ее мать была в больнице

 В Бердичевском районе Житомирской области отчим жестоко избил 8-летнюю падчерицу. Сообщения о происшествии полицейские получили 24 октября от матери ребенка, которая находилась в больнице.

31-летняя женщина рассказала полицейским, что проживает вместе с сожителем, который является отцом ее младшего 7-летнего сына. Двое старших детей, 12 и 8 лет, родились в первом браке заявительницы. На днях она попала в больницу из-за травм, полученных в результате избиения сожителем.

"Таким образом, все трое детей оказались под его наблюдением. 24 октября женщине стало известно, что от рук мужчины пострадала 8-летняя дочь", - сообщили в полиции.

На место происшествия выехали правоохранители, наличие травм у ребенка подтвердилось.

Пострадавшая девочка, а также ее братики находятся под наблюдением врачей, пока решится вопрос их дальнейшего пребывания в семье.

Полицейские возбудили уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: ребенок, полиция, избиение, отчим
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