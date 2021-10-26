На Житомирщине отчим жестоко избил девочку, пока ее мать была в больнице

В Бердичевском районе Житомирской области отчим жестоко избил 8-летнюю падчерицу. Сообщения о происшествии полицейские получили 24 октября от матери ребенка, которая находилась в больнице.
31-летняя женщина рассказала полицейским, что проживает вместе с сожителем, который является отцом ее младшего 7-летнего сына. Двое старших детей, 12 и 8 лет, родились в первом браке заявительницы. На днях она попала в больницу из-за травм, полученных в результате избиения сожителем.
"Таким образом, все трое детей оказались под его наблюдением. 24 октября женщине стало известно, что от рук мужчины пострадала 8-летняя дочь"
, - сообщили
в полиции.
На место происшествия выехали правоохранители, наличие травм у ребенка подтвердилось.
Пострадавшая девочка, а также ее братики находятся под наблюдением врачей, пока решится вопрос их дальнейшего пребывания в семье.
Полицейские возбудили уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.