«УДАР» не залякати, Україна буде сильною!», - житомирські партійці заявляють про напади і тиск на волонтерів

«Ми зафіксували, як посадова особа, порушуючи закон, в присутності поліції нападає на волонтерів «УДАРУ». Чи може вона дозволити собі таку поведінку без санкції зверху? Очевидно, що ні. Але ніякі протизаконні та неадекватні дії керівників місцевої влади нас не зупинять!», - говорить Катерина Аврамець-Рудик.