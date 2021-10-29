«УДАР» не залякати, Україна буде сильною!», - житомирські партійці заявляють про напади і тиск на волонтерів

Житомирська обласна організація партії «УДАР Віталія Кличка» заявляє про неприпустимість тиску та втручання в роботу активістів місцевого осередку. Впродовж останнього часу представники Андрушівської місцевої влади (вони ж і представники окремих політичних сил) здійснюють тиск на волонтерів політичної партії «УДАР Віталія Кличка».
«23 жовтня на наших активістів посеред вулиці накинулись, вибивали телефон з рук. Наших волонтерів залякують, не дозволяють спілкуватись з жителями Андрушівки, були погрози від представників влади, намагались припинити діяльність наших волонтерів. Ми діємо в межах закону, попереджаємо міську владу про мирний захід, вказуємо дати і час, а натомість отримуємо погрози, виклики поліції та агресивне ставлення. Ми хвилюємося за життя та здоров’я наших прихильників та активістів в Андрушівці та зробимо усе, щоб зупинити тиск і залякування
», – розповіла про ситуацію Катерина Аврамець-Рудик, лідерка Андрушівської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».
В «УДАРі» наголошують – попри тиск, партія продовжуватиме розвиватися.
«Ми зафіксували, як посадова особа, порушуючи закон, в присутності поліції нападає на волонтерів «УДАРУ». Чи може вона дозволити собі таку поведінку без санкції зверху? Очевидно, що ні. Але ніякі протизаконні та неадекватні дії керівників місцевої влади нас не зупинять!», - говорить Катерина Аврамець-Рудик.
Спроби тиску на волонтерів та активістів «УДАРу» чинилася не вперше. На початку вересня 2021 одна з керівниць Андрушівського комунального підприємства вже перешкоджала діяльності осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка», залякуючи активістів.
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»