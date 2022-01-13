ПриватБанк разослал житомирянам некорректные платежки за отопление

"Уведомления с неправильными суммами за тепло начали поступать житомирянам в личные кабинеты приложения Приват24 еще с 6 января. С тех пор житомиряне звонят нам, пишут на электронку и шлют запросы по поводу этого вопроса. Мы объясняем, что эта ситуация сложилась не из-за нас. Да, мы немного затянули временные рамки, потому что должны были сделать начисление 10 января, но из-за праздников и выходных подали расчеты 12 января до обеда. Да у нас и нет определенных сроков, что мы должны подавать в банк информацию о начислении к какому-то конкретному числу. А ПриватБанк почему-то разослал житомирянам оповещение шестого января с информацией, которая на самом деле была актуальна на первое ноября 2021 года. Когда люди начали нам звонить и мы сами обратились в банк, то они изменили эту сумму, но на этот раз взяли из доступных им реестров цифру, актуальную на 1 декабря 2021 года. "Житомиртеплокоммунэнерго" они об этом не предупреждали. У нас есть договоры о сотрудничестве и с другими банками, но там таких проблем не возникло", – рассказал Юрий Сушицький, начальник отдела сбыта "Житомиртеплокоммунэнерго".