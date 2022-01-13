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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 13 » 11:48:42

ПриватБанк разослал житомирянам некорректные платежки за отопление

Вчера, 11:48:30 2878 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ПриватБанк разослал житомирянам некорректные платежки за отопление

 Жителям Житомира, пользующимся приложением Приват24, с 6 января приходили уведомления с суммами к оплате за тепло в несколько раз меньше реальных.

Информация о реальных суммах, которые нужно заплатить за тепло, должна поступить житомирянам 13 января. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
 

"Уведомления с неправильными суммами за тепло начали поступать житомирянам в личные кабинеты приложения Приват24 еще с 6 января. С тех пор житомиряне звонят нам, пишут на электронку и шлют запросы по поводу этого вопроса. Мы объясняем, что эта ситуация сложилась не из-за нас. Да, мы немного затянули временные рамки, потому что должны были сделать начисление 10 января, но из-за праздников и выходных подали расчеты 12 января до обеда. Да у нас и нет определенных сроков, что мы должны подавать в банк информацию о начислении к какому-то конкретному числу. А ПриватБанк почему-то разослал житомирянам оповещение шестого января с информацией, которая на самом деле была актуальна на первое ноября 2021 года. Когда люди начали нам звонить и мы сами обратились в банк, то они изменили эту сумму, но на этот раз взяли из доступных им реестров цифру, актуальную на 1 декабря 2021 года. "Житомиртеплокоммунэнерго" они об этом не предупреждали. У нас есть договоры о сотрудничестве и с другими банками, но там таких проблем не возникло", – рассказал Юрий Сушицький, начальник отдела сбыта "Житомиртеплокоммунэнерго".

 

Что сказали в Приватбанке?


Пресс-секретарь Приватбанка в Житомирской области Докия Кузьменко направила официальный ответ относительно ситуации с техническим сбоем в Приват24.
 

"В начале месяца проводится перезагрузка базы данных по коммунальным платежам. По теплу загрузка актуальной базы данных завершена и с 13 января 2022 года пользователи могут оплачивать счета, соответствующие данным коммунального предприятия. Напоминаем также, что для удобства клиентов во второй половине каждого месяца в приложении Приват24 появляется оповещение об обновлении счетов за коммунальные услуги и предложение перейти к оплате", – говорится в сообщении Докии Кузьменко.

 

Что делать тем, кто уже заплатил за тепло?

 

"Тем, кто уже заплатил какую-то сумму, скажу, что она обязательно будет учтена. Если человек в этом месяце уже оплатил какую-то сумму за тепло, но эта сумма будет меньше той, что нужно заплатить, нужно либо обратиться в расчетную группу предприятия по телефонам, указанным на сайте предприятия, или прийти по адресу Киевская, 71 и уточнить остаток суммы к оплате. Или же, как лучший вариант, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Житомиртеплокоммунэнерго" и самому онлайн наблюдать за движением средств", – проинформировал Юрий Сушицкий.

Тэги: платежка, отопление, приват24
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Комментариев: 2
Karab
1 Сергей (Karab)   • 14:18:52, Вчера [Материал]

В начале месяца советовал бы платить по приходу платежек. Могут быть изменения в реквизитах в начале года, поэтому лучше не спешить.
По поводу отопления за декабрь, то у меня рекорд по максимальной цене, представляю уже платежку за январь...
Marine
2 Руслана (Marine)   • 17:10:46, Вчера [Материал]

Аналогично платежка тепла за декабрь удивила. Тариф явно завышен. 3204,56 грн. за 60 квадратов, это перебор.
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