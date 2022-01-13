ПриватБанк разослал житомирянам некорректные платежки за отопление

"Уведомления с неправильными суммами за тепло начали поступать житомирянам в личные кабинеты приложения Приват24 еще с 6 января. С тех пор житомиряне звонят нам, пишут на электронку и шлют запросы по поводу этого вопроса. Мы объясняем, что эта ситуация сложилась не из-за нас. Да, мы немного затянули временные рамки, потому что должны были сделать начисление 10 января, но из-за праздников и выходных подали расчеты 12 января до обеда. Да у нас и нет определенных сроков, что мы должны подавать в банк информацию о начислении к какому-то конкретному числу. А ПриватБанк почему-то разослал житомирянам оповещение шестого января с информацией, которая на самом деле была актуальна на первое ноября 2021 года. Когда люди начали нам звонить и мы сами обратились в банк, то они изменили эту сумму, но на этот раз взяли из доступных им реестров цифру, актуальную на 1 декабря 2021 года. "Житомиртеплокоммунэнерго" они об этом не предупреждали. У нас есть договоры о сотрудничестве и с другими банками, но там таких проблем не возникло", – рассказал Юрий Сушицький, начальник отдела сбыта "Житомиртеплокоммунэнерго".
"В начале месяца проводится перезагрузка базы данных по коммунальным платежам. По теплу загрузка актуальной базы данных завершена и с 13 января 2022 года пользователи могут оплачивать счета, соответствующие данным коммунального предприятия. Напоминаем также, что для удобства клиентов во второй половине каждого месяца в приложении Приват24 появляется оповещение об обновлении счетов за коммунальные услуги и предложение перейти к оплате", – говорится в сообщении Докии Кузьменко.
"Тем, кто уже заплатил какую-то сумму, скажу, что она обязательно будет учтена. Если человек в этом месяце уже оплатил какую-то сумму за тепло, но эта сумма будет меньше той, что нужно заплатить, нужно либо обратиться в расчетную группу предприятия по телефонам, указанным на сайте предприятия, или прийти по адресу Киевская, 71 и уточнить остаток суммы к оплате. Или же, как лучший вариант, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Житомиртеплокоммунэнерго" и самому онлайн наблюдать за движением средств", – проинформировал Юрий Сушицкий.