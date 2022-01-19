Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 19 Января 2022    18:45:26
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 19 » 11:56:50

Житомирянам придется платить за переработку мусора: в мэрии назвали тарифы

Сегодня, 11:56:50 2331 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянам придется платить за переработку мусора: в мэрии назвали тарифы

 В платежках житомирян появится новый тариф на переработку бытовых отходов. Тариф будет введен в действие тогда, когда начнет работать мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщается на сайте ЖГС.

Отмечается, что сегодня исполком согласовал инвестиционную программу ООО «МС Соціальний проєкт» на 2022 – 2025 годы и установил тарифы на услуги по переработке бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы:
 
  • 70,02 грн за 1 куб. м;
  • 476,9 грн за 1 тонну.

Крупногабаритные отходы:
 
  • 69,60 за 1 куб. м;
  • 445,75 за 1 тонну.
 
«70 грн за куб – это достаточно низкая цена», – говорит городской голова Сергей Сухомлин и приводит пример Львова, где установлен тариф на уровне 900 грн с компенсацией разницы из местного бюджета. Европейские тарифы за такую услугу – от 35 евро до 120 евро.

Для одного человека плата за услуги по переработке в месяц составит:
 
  • 13,94 грн для жителей многоэтажных домов;
  • 15,05 грн для жителей частного сектора.

Плату включат в расчет суммарного тарифа на услуги по обращению с бытовыми отходами для населения. Составляющими общего тарифа будут: стоимость услуг по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов.

Как ранее сообщали в горсовете, в тестовом режиме мусороперерабатывающий завод должен заработать в январе.
Тэги: тариф, Житомир, переработка мусора
Новости партнеров
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 14:28:45, Сегодня [Материал]

.....Европейские тарифы за такую услугу – от 35 евро до 120 евро......

Как вы зае.... со своими сравнениями с Европой. Дайте людям такой же уровень жизни как в Европе, и тогда сравнивайте.
Boris
2 Boris (Boris)   • 14:54:09, Сегодня [Материал]

https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/18/675131/
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:41:17, Сегодня [Материал]

молодцы, рагуль должен платить и дякувать.....

кстати у поленьев вроде плата за мусор привязана к потреблению воды. Если водой не пользуешься - значит не живёшь и мусор не генерируешь. Опять же, если воды уходит много значит живёт большая семья и мусора много.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus