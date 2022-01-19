Житомирянам придется платить за переработку мусора: в мэрии назвали тарифы

В платежках житомирян появится новый тариф на переработку бытовых отходов. Тариф будет введен в действие тогда, когда начнет работать мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщается
на сайте ЖГС.
Отмечается, что сегодня исполком согласовал инвестиционную программу ООО «МС Соціальний проєкт» на 2022 – 2025 годы и установил тарифы на услуги по переработке бытовых отходов.
Твердые бытовые отходы:
- 70,02 грн за 1 куб. м;
- 476,9 грн за 1 тонну.
Крупногабаритные отходы:
«70 грн за куб – это достаточно низкая цена»
- 69,60 за 1 куб. м;
- 445,75 за 1 тонну.
, – говорит городской голова Сергей Сухомлин и приводит пример Львова, где установлен тариф на уровне 900 грн с компенсацией разницы из местного бюджета. Европейские тарифы за такую услугу – от 35 евро до 120 евро.
Для одного человека плата за услуги по переработке в месяц составит:
- 13,94 грн для жителей многоэтажных домов;
- 15,05 грн для жителей частного сектора.
Плату включат в расчет суммарного тарифа на услуги по обращению с бытовыми отходами для населения. Составляющими общего тарифа будут: стоимость услуг по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов.
Как ранее сообщали в горсовете, в тестовом режиме мусороперерабатывающий завод должен заработать в январе
.