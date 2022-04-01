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Главная » Новости » Политика » 2022 » Апрель » 1 » 15:20:48

«Мединский предатель!» Что говорят о переговорах с Украиной в рунете

Сегодня, 15:20:19 279 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мединский предатель!» Что говорят о переговорах с Украиной в рунете

 По мнению главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии, главе российской делегации Владимиру Мединскому придется просить о личной охране из-за реакции россиян на результаты переговоров. В соцсетях истерика, пишут что «Мединский предатель».

"Вчера видел медиамониторинг, как отреагировали (на результаты переговоров – ред.) в Российской Федерации. Там тоже "все предатели", кто вернулся. Там этого Мединского – ему нужно на охрану. Очень разъяренные люди, говорят, что "они сдают позиции".

 

В сети пишут: «Мединский предатель»

Они, в отличие от многих наших разозленных, они почитали о гарантиях и понимают: "мы начали войну, чтобы якобы бороться с НАТО, а фактически привели "копию" этого НАТО, и еще и согласились на жесткие гарантии для Украины".
 
Кроме того, Арахамия понимает, почему для украинского общества промежуточные результаты переговоров могут показаться проигрышем.
 
Особенно он понимает, что эмоционально военнослужащим может быть трудно согласиться с мнением о ведении каких-либо переговоров с россиянами по поводу компромиссов с учетом зверства оккупационных войск РФ в Украине.
 
Но он убежден, что конечным результатом будет удовлетворена большая часть украинцев.
 
Глава делегации пояснил, что речь пока не идет ни о каких юридически обязательных документах, а только о промежуточных результатах переговоров.
 

 

 

 

Читатели Telegram-канала RT встретили заявление России негодованием

Предыстория:

  • 28 марта в Стамбуле прошел четвертый раунд переговоров между украинской и российской делегациями, в результате чего стороны договорились о предварительном соглашении о предоставлении гарантий безопасности для Украины.
  • В России пытаются изобразить результат переговоров как свои достижения на дипломатическом фронте, хотя Россия согласилась обсуждать статус оккупированного Крыма, вопреки многолетним настаиваниям о том, что это их территория.
  • Член украинской делегации Александр Чалый заверил, что в документах с россиянами вообще не будет терминов "денацификация" и "демилитаризация".
Тэги: война в Украине, россия, Мединский
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