Роддом «Адонис» под Киевом был обстрелян танками . ФОТО

«Российский агрессор обстрелял роддом Adonis в Бузовой, в это время в нем прибывали беременные, роженицы и младенцы. Все эвакуированы. Никто не пострадал. Повреждения большие, но здание стоит. Главное – не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надёжном городе и безопасности. Это точно. Со мной и семьёй всё ок!», – написал Виталий Гирин и добавил, что победа Украины неотвратима.



Само здание находится в поселке Бузова на трассе Житомир-Киев, эта дорога была долгое время занята захватчиками. Фотографии поврежденного здания попали в соцсети только после освобождения Киевской области от оккупантов.

Адонис намерен возобновить работу

Как нам стало известно, сегодня медицинская группа компаний "Адонис" планирует в ближайшее время возобновить работу роддома в Киеве. Планируется, что работа роддома, закрытого 5 марта по техническим причинам, возобновится в апреле 2022.

"В данные момент все технические проблемы устранены. Будем принимать пациентов как на ведение беременности, так и для родов. Это касается всех пациентов как из роддома "Адонис" в Бузовой (Киевская обл.), так и роддома в Киеве. Также принимаем всех пациентов, которым необходима помощь", - сообщили в компании.

Частный роддом Адонис

Adonis – сеть частных медицинских центров для взрослых и детей, основана более 20 лет тому назад. В нее входят 12 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток.

В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинским направлениям.



Как сообщалось, 1 марта российский агрессор обстрелял роддом Adonis в Бузовой, в это время в нем прибывали беременные, роженицы и младенцы. Все пациенты были эвакуированы, никто не пострадал.