Оккупанты расстреляли семью Дармобид и двух детей в Запорожской области

Украинская правда пишет , что семью расстреляли российские мобилизованные, которые поселились рядом с их домом. По данным местной прессы, солдаты якобы начали приставать к Наталье, в ходе чего завязался конфликт и была расстреляна вся семья.

По данным источников ASTRA, тело Натальи Дармобид было найдено на кухне на втором этаже дома, тело ее мужа Александра — в прихожей на первом этаже, тела детей — в детской. Одного мальчика расстреляли прямо на кровати, второго рядом с ним.

Видео Посёлок полностью оккупирован и находится под контролем российских военных.

Убийство семьи Дармобид подтвердили в СБУ

Источники в силовых ведомствах добавили, что погибшими являются Дармобид Александр, Дармобид Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл. После расстрела семьи улица Почтовая в населенном пункте Камыш-Заря была окружена российскими военнослужащими. Убийство местных жителей изданию "УП" также подтвердил инсайдер в Службе безопасности Украины.

Информацию о расстреле семьи в Камыш-Заре позже опубликовало издание "Обозреватель". Журналисты уточняют, что в оккупированный населенный пункт недавно заехали пророссийские боевики "ДНР" вместе с солдатами из Осетии. Захватчики поселились на улице Почтовой, где ранее проживала убитая семья.

Как утверждает издание, оккупанты совершили военное преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.





"Предварительно, захватчики начали приставать к Наталье, и за нее заступился муж. Оккупанты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили окна в доме семьи и проникли внутрь. В коридоре они застрелили Александра. Он скончался от пулевого ранения в голову. Женщину с детьми российские военные преступники расстреляли в комнатах", — говорится в материале журналистов.

Семью Дармобид с двумя маленькими детьми расстреляли в оккупированном Россией посёлке Камыш-Заря, Запорожской области. Убийство семьи произошло 18 ноября.В собственном доме друг семьи нашёл тела 34-летней Натальи Дармобид, ее 38-летнего мужа Александра Дармобид и их сыновей: 13-летнего Владимира и 6-летнего Кирилла. Все четверо были убиты выстрелами в голову в доме, где они проживали — на улице Вокзальной.