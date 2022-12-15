Залужный в интервью назвал неизбежным 200-тысячное наступление России на Киев

Залужный и Сырский отмечают, что мобилизация помогла России замедлить украинское наступление, в том числе в районе Сватово и Кременной. Однако глава ВСУ называет основной целью мобилизации подготовку к новому наступлению.

"Россияне готовят около 200 тысяч свежих солдат. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку пойти на Киев", - сказал Валерий Залужный в комментарии Economist.

«Как и во время [Второй мировой войны]… где-то за Уралом готовят новые ресурсы», — говорит Залужный . По его словам, крупное российское наступление может начаться «в феврале, в лучшем случае в марте и в худшем случае в конце января». Генерал отмечает, что атака может начаться где угодно: в Донбассе, в районе Днепра или в направлении Киева. Залужный добавляет, что новое наступление российских войск на Киев неизбежно.

The Economist пишет, что несмотря на осенние успехи на поле боя, украинские генералы «не звучат триумфально», в том числе из-за усиления обстрелов Украины. «Мне кажется, что мы на грани», — говорит Залужный, отмечая, что российские атаки могут окончательно вывести из строя энергетическую сеть. «Когда жены и дети солдат начнут замерзать, в каком настроении будут бойцы? Без воды, света и тепла можем ли мы говорить о подготовке резервов для продолжения борьбы?» — отмечает он.

При этом Залужный уверен, что Украина может выиграть войну при наличии необходимого оборудования. «Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц», — говорит он.

О дальнейших возможных направлениях наступления украинские генералы прямо не говорят. При этом Залужный отмечает, что украинским войскам нужно продвинуться на 84 км на юг в Запорожской области, чтобы Россия не смогла больше задействовать сухопутный коридор в Крым — в таком случае пути снабжения будут в пределах досягаемости украинских пусковых установок. «Все наши успехи обусловлены тем, что мы никогда не ходим в лоб», — говорит Сырский.

Направление следующей атаки ВСУ зависит от многих факторов, но Зеленский говорит, что финальная цель в любом случае — освобождение всех оккупированных территорий. При этом в частном порядке украинские и западные чиновники признают, что могут быть и другие результаты, пишет The Economist. Косвенно допускает возможные уступки и Залужный, сравнивая нынешнюю войну с Финской войной, в ходе которой Финляндия, несмотря на сдерживание российского наступления, была вынуждена уступить часть земель СССР.

Некоторые украинские генералы считают, что целью будущего наступления должно быть не просто освобождение территории, но побуждение Путина к заключению мира. Европейский чиновник, знакомый с украинским планированием, говорит The Economist, что идеальной операцией была бы та, которая убедила Путина в том, что войну невозможно выиграть и что ее продление поставит под угрозу даже Крым.

Зеленский также рассказал об эффективности российской пропаганды на оккупированных территориях: «Я должен признать, что эта пропагандистская модель Кремля — она работает». По его словам, украинцы на захваченных территориях подобны космонавтам, которые не могут снять шлемы и могут потреблять только российскую дезинформацию. «Немного страшно видеть, как изменились деоккупированные города, когда мы заходим в некоторые из них», — добавляет украинский президент.

Залужный про Сергея Суровкина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist назвал командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина "типичным командиром времен Петра I".

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает", - заявил он.

По словам главнокомандующего, в украинской армии все иначе: иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. А "держать порядок кулаками и бицепсами" в Вооруженных Силах Украины, как сказал Залужный, не принято.

"Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным – это значит оставаться человеком в любой ситуации – это самое главное. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую", - заявил он.

Залужный заявил, что доверяет своим генералам, а также слушает тех, кто на местах. "Потому что инициатива там".

Глава ВСУ Валерий Залужный считает, что российская армия зимой будет готовиться к новому наступлению, а весной, вероятно, снова пойдет в атаку на Киев. Об этом он заявил в интервью The Economist. С журналом также поговорили президент Украины Владимир Зеленский и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.