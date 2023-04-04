Окопы, траншеи и заграждения построили в Крыму. Россия опасается украинского контрнаступления

Газета Washington Post публикует расследование об активных усилиях России по строительству оборонительных сооружений в аннексированном Крыму. На основе спутниковых фотографий, предоставленных компанией Maxar, издание показывает, что всего за несколько недель российские власти сумели построить в Крыму целую сеть окопов и заграждений.

В публикации Крым называют "одной из наиболее укрепленных" территорий в зоне войны.

В числе прочего газета размещает фотографии крымского села Медведевка, расположенного около перехода на материк. На снимке, сделанном 11 февраля, со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены триряда так называемых "зубов дракона" – бетонных противотанковых заграждений, имеющих пирамидальную форму.

По данным издания, в последние недели, когда Россия ждет украинского весеннего контрнаступления, такие оборонительные сооружения стали появляться особенно быстро. На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов, пишут журналисты.

На одном из снимков, сделанных около Витино, также видны несколько артиллерийских орудий, установленных в окопах. "Некоторые аналитики говорят, что присутствие такого оружия в зоне, далекой от активных боевых действий, трудно объяснить", - замечают авторы.

При этом они напоминают, что российские военные используют для рытья траншей как живую силу, так и технику (в этой связи журналисты рассказывают о созданной во времена СССР траншейной машине БТМ-3, которая способна рыть окопы со скоростью до 800 метров в час).

"В интернете размещены объявления о поиске рабочих для укрепления окопов бетоном и деревом за более чем 90 долларов в день, а это завидная зарплата", - сказано в публикации.

Многие из оборонительных сооружений появились около естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления вооруженных сил Украины.

Впрочем, в публикации цитируются эксперты, которые не верят в высокую вероятность украинской операции по высадке войск на берегу или же масштабного наступления на Крым.

По мнению Майкла Кофмана, директора российской программы в Центре военно-морского анализа США, Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле", но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.

"С течением времени это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе", - сказал Кофман Washington Post.

Газета напоминает, что Украина уже испытывает такую стратегию: по данным американского проекта ACLED, с августа прошлого года она, предположительно, нанесла более 70 ударов по российским объектам в Крыму или около полуострова.