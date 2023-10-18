Стало известно, будут ли в Украине наказывать беглецов за границу и что будет со студентами



АВТОР ФОТО,УНИАН Подпись к фото,Федор Вениславский

Как мужчины уезжают за границу и могут ли их наказать

Представник президента в парламенте и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский отвечает за множество инициатив власти по противодействию российской агрессии в Раде.Он является автором ряда законопроектов, касающихся мобилизации, а также представляет в Верховной Раде, в частности, основные инициативы президента в оборонной сфере.В разговоре с корреспонденткой ВВС Украины Жанной Безп'ятчук он кратко пояснил свою точку зрения по поводу продолжающейся мобилизации и будут ли ее усиливать, насколько массовый отъезд уклонистов за границу и возможно ли будет их наказывать за это в будущем.А также он рассказал, лишит ли власть в конечном итоге старших мужчин возможности получать высшее образование и иметь отсрочку от службы.

Украинские и польские СМИ публиковали ряд материалов и называли разные цифры количества мужчин призывного возраста, которые разными способами смогли выехать за границу и там остаться. Речь шла о по меньшей мере десятках тысяч человек.

С 24 февраля 2022 г. выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет запрещен. Разрешения на выезд в редких случаях выдают органы государственной власти.

"Сейчас говорить о каких-то точных цифрах незаконного пересечения государственной границы без наличия соответствующих правовых оснований очень сложно", - рассказывает Федор Вениславский.

Никто подобной базы нет и не ведет, неоднократно указывали ВВС в государственной пограничной службе. Способов уехать из Украины много, как законных, так и незаконных.

“Человек мог воспользоваться какими-то поддельными документами, которые на самом деле предоставили ему формальное юридическое основание для выезда за границу. Но эти документы были ненастоящими, а, следовательно, она совершила уголовно-уголовное деяние – использовала поддельные документы”, - говорит Вениславский.

Эти люди формально выезжали из Украины через пункты пропуска, и к ним у пограничников не было вопросов. Однако для них может теоретически предусматриваться уголовное наказание за подделку документов - об инвалидности или непригодности к службе.

Другой вариант, как говорит Вениславский, - человек пересек государственную границу вне пунктов пропуска - по лесу, горам или реке переплыл. В этом случае человек совершил административное правонарушение.

"Сказать, какое именно количество людей, выехавших с территории Украины, сделало это с нарушением норм законодательства о пересечении государственной границы, сложно, поскольку нет статистики и нет четко установленных юридических фактов", - указывает депутат.

Отдельная история, когда мужчина пересек государственную границу в полном соответствии с нормами законодательства и воспользовался легальными документами. Как вот уехал через систему "Путь", но потом не вернулся в Украину.

“И это также вопрос – какие нормы закона нарушил этот человек и нарушил ли? Можно ли считать, что она незаконно пересекла государственную границу? Важно, что никто не может быть принудительно вернуться в Украину, если он законно пересек государственную границу”, - констатирует Вениславский.

Поэтому он признает, что очень размыты пределы того, сколько людей находятся за рубежом без достаточных правовых оснований и сколько из них можно считать нарушителями.





АВТОР ФОТО,ВВС Подпись к фото,Часто мужчины бегут из Украины через Карпаты в Румынию

Власти несколько раков заявляли, что будет инициировать механизм наказания уехавших за границу. Однако ни одна из инициатив так и не была воплощена в жизнь.

Вениславский рассказывает, что с коллегами по комитету даже планировали зарегистрировать законопроект, где речь шла о том, что те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.

“Я был искренне убежден, что это возможно. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение – мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину”, - признал Федор Вениславский.

Среди других это была важная причина, по которой такие инициативы так и остались в проектах. И сам депутат признает, что уже изменил свою предыдущую позицию о том, что все уехавшие преступники.

Сейчас это не стоит делать. После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Так что наказание может иметь обратный эффект”, - признает депутат.

Но отмечает, что он все же выступает за преследование в рамках закона лиц, которые в сговоре с ТЦК или ВЛК купили поддельные документы и смогли уехать. Но в каждом конкретном случае дело должно быть расследовано, а решение должно приниматься судом.

В прессе также было много предположений, что Украина попытается силой возвращать уклоняющихся из-за границы из-за экстрадиции.

Федор Вениславский скептически оценивает это. Ведь в каждом частном случае нужно доказывать факт преступления и привлекать сложные международные механизмы.

“Офис Генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-то принудительных возвратах граждан. Но надеяться, что это будет массово – нет таких оснований”, - считает Вениславский.

И даже если человек получит статус подозреваемого в уголовном производстве, ему заочно объявят о подозрении и будет обращение об экстрадиции, процесс растянется на годы.

“Западные страны – это правовые процедуры, так что все это может растянуться на очень длительное время. Массового возвращения через механизм международной правовой помощи я, как юрист, не вижу”, - резюмирует Вениславский.

Усилят ли мобилизацию



АВТОР ФОТО,ВВС

Еще в конце лета президент Владимир Зеленский сказал, что военные обращаются к нему с просьбой усилить мобилизацию.

От источников во власти ВВС Украина узнавала, что в армии нуждается больше людей, ведь осенью планировали сформировать несколько дополнительных бригад и привлечь туда несколько десятков тысяч человек.

"Сегодня никаких оснований для того, чтобы сказать о необходимости расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мер, нет", - уверяет Вениславский.

Он напоминает, что Украина провозгласила в первый день войны всеобщую мобилизацию. "И в рамках этой мобилизации территориальные центры комплектации обеспечивают пополнение потерь – и убитых, и раненых".

Конечно, признает он, проводят мобилизацию и для формирования новых резервов, "которые нужны для наступления и освобождения территорий".

"Но оснований на сегодняшний день говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет", - уверяет Федор Вениславский.

Он, как и в целом, признает существование большой проблемы коррупции как в ТЦК, так и во время прохождения военно-врачебных комиссий. Это вопрос на особом контроле у ​​президента и СНБО, силовики чуть ли не каждый день отчитываются о разоблачении фактов взяточничества.



АВТОР ФОТО,ОФИС ПРЕЗИДЕНТА Подпись к фото,Герой Украины, полковник Денис Чаюк проработал председателем Львовского облТЦК месяц. После этого вернулся в армию

Один из механизмов борьбы со злоупотреблением ранее объявил президент – переводить боевых офицеров руководить региональными ТЦК.

Это идея президента. Я ее полностью поддерживаю. Потому что я абсолютно убежден, что офицеры, имеющие боевой опыт, – у них немного другая система ценностей», - считает Вениславский.

Он напомнил, что по решению СНБО всех руководителей областных ТЦК увольняют и ищут им замену среди боевых офицеров.

“По моей информации, уже большинство этих должностей заняты офицерами, которые имеют боевой опыт. Потому процессы идут”, - настаивает он.

Уже после записи нашего разговора один из первых боевых офицеров, возглавивший областной ТЦК, уволился. Речь идет о полковнике и Герое Украины Денисе Чаюке, который проработал в должности руководителя Львовского областного ТЦК всего месяц и вернулся в армию.

Как и в других регионах, часто возникали скандалы, когда работники ТЦК силой забирали людей с улиц, а потом их еще и избивали в военкоматах.

Отсрочку для "пожилых студентов" оставят?



АВТОР ФОТО,GETTY

В начале сентября стало известно, что власти планируют избавить отсрочки от мобилизации мужчин, которые после 30 лет решили пойти учиться.

Ранее о необходимости упразднить отсрочку для соискателей второго высшего образования говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Авторы законопроекта, среди которых был и Федор Вениславский, указывали, что сотни тысяч мужчин могут использовать такую ​​лазейку законодательства с походом в студенты, чтобы уклониться от мобилизации.

Планировалось, что закон должен быть одобрен уже в сентябре. Однако эта инициатива "забуксовала".

“Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятидесяти лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование – второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная для меня как для юриста форма избежать призыва за мобилизацией”, - признает Вениславский.

Но он говорит, что это очень чувствительный вопрос, и скоро изменения не примут.

“На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, – мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос нужно решать, я думаю, в этом нет сомнений. Когда это будет как это будет – посмотрим”, - рассказал представитель президента.

По его словам, продолжаются дискуссии, кто должен иметь право на отсрочку, а кто нет.

По его мнению, если человек получает последовательное образование – сначала профессионально-техническое, потом высшее, высшее, а затем последипломное, то отсрочка нужна.

"Если это врачи или там в аспирантуру, докторантуру поступила и так далее - это понятно", - настаивает он.

А вот когда человек неожиданно идет учиться в другую сферу во время войны, то это недопустимый вариант поведения, считает Вениславский.