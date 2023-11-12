Які відпустки військовим доступні під час воєнного стану та скільки можуть тривати

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Ноябрь » 12 » 12:43:29
Під час перебування на фронті військові виснажуються як фізично, так і морально. Однак протягом більш ніж року повномасштабної війни бійці могли взяти перепочинок сумарно лише на 20 днів.
Наприкінці травня 2023 року на сайті Президента України з’явилася петиція із проханням збільшити терміни відпусток. Хоча вона не набрала достатньої кількості голосів, зміни запровадили вже наступного місяця.
30 червня 2023 року прийняли законопроєкт №9342, який врегулював тривалість відпусток для усіх категорій військовослужбовців.
Альона Павлюк, журналістка УП.Життя розбиралася у питаннях:
У цьому нам допомогли юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник.
|Фото: tomch/Getty Images
Досвід військових в отриманні відпусток різниться. Деякі кажуть про відсутність проблем, інші – розповідають про неможливість взяти перепочинок через відсутність заміни.
Військовослужбовець із позивним "Тоха" до початку повномасштабного вторгнення був студентом-медиком. На захист країни пішов добровольцем. Зараз він боєць підрозділу "Centuria" у складі протитанкового батальйону 3-ої ОШБр, яка розташована на Бахмутському напрямку.
У вересні військовий взяв свою першу відпустку за 9 місяців. Розповідає, можливість була, але він нею не користувався.
"Я не запеклий відпускник. Мене вже ледве не відправляли у відпустку. Не знаю, чи буду ще брати її до кінця цього року.
Я бойовий медик взводу, під моєю опікою перебувають 25 бійців. Скоро почнуться простуди. Якщо я поїду у відпустку, то дистанційно лікувати хлопців буде важче", – пояснює "Тоха".
Офіційно у відпустці він перебував протягом 10 днів та 2 дні витратив на дорогу.
"У моїх планах було витратити цей час на сходження на Говерлу, щоб ці 10 днів не пройшли у позі "тюленя" десь на ліжку. Це для збереження фізичної форми, бо вона швидко втрачається, якщо не займатися. Тому я поєднав корисне із цікавим. Далі я відправився у Буковель, трішки відпочив і повернувся на Донбас", – розповідає "Тоха".
За словами "Тохи", питання відпусток дуже індивідуальне.
"У кожного свій психологічний ресурс. Хтось може, як я, просидіти 9 місяців, не бачивши рідних, а хтось більше прив’язаний до дому. Збільшення терміну відпустки протягом року частково розв'язує цю проблему", – вважає військовий.
|Фото з особистого архіву
Як розповідає офіцер кадрової служби протитанкової бригади 3-ої ОШБр на псевдо "Хома", у його підрозділі проблем із відпустками немає.
"Вже довгий час ми перебуваємо в зоні бойового виконання. Були люди, які ходили у відпустки на початку, коли вони ще видавалися на 10 днів. Були й ті, хто цього не потребував.
Люди їздили й тоді, і зараз – після введення нового закону. Керівництво розуміє, що люди втомлюються як фізично, так і морально", – зазначає він.
"Хома" каже, у їхній бригаді є військові, котрим вдалося виїхати за кордон на час відпустки.
"Багато в кого з бійців сім’ї перебувають за кордоном. Пройшло вже 1,5 року повномасштабної війни, вони вже тривалий період не бачили сім’ю.
Тому бійців, хто цього потребує, відпускають за кордон. Дехто вже другий раз туди збирається", – каже військовий.
Однак не всі бійці мають позитивний досвід отримання відпусток. Є й протилежні історії.
Військовослужбовець Олександр (ім’я змінене – ред.) був контрактником, служив у зоні АТО. Згодом він повернувся до цивільного життя. Однак на початку повномасштабного вторгнення чоловіка мобілізували.
Олександр служить командиром ремонтної бригади, яка зараз перебуває на Донбасі. Останній раз він був в основній відпустці 14 місяців тому.
"У серпні 2022 року була єдина моя відпустка. Вона тривала 10 днів. Зараз вище командування не відпускає, бо немає ким мене замінити. Хоча мої підлеглі ходять у відпустки регулярно", – каже Олександр.
Вдома чоловіку вдається побувати лише проїздом, коли він переганяє на Схід техніку з інших міст України.
"З відпустками за сімейними обставинами ситуація трохи краще. За весь час повномасштабної війни брав їх три рази – у зв’язку з одруженням та на похорони. Але це на короткий час – до трьох днів", – розповідає військовий.
Протягом 2023 року Олександр у відпустці був лише 3 дні – у лютому, за сімейними обставинами. Наразі людини, яка б могла підмінити його, немає. Тому прохання про відпустку командування не схвалює.
"Це важко не тільки фізично, але й морально. Треба хоч трохи часу, аби відновити свої сили. Банально хочеться побути вдома, провести час із сім’єю. Відпустка – це можливість згадати своє звичне життя", – ділиться військовослужбовець.
Як зазначають юристи, доступні для військових відпустки під час воєнного стану регулюються Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
До ухвалення законопроєкту №9342 тривалість відпустки військовослужбовців під час воєнного стану була на 20 днів менше.
Передбачалося, що бійці можуть брати до 10 днів основної відпустки та до 10 днів відпустки за сімейними обставинами.
Види відпусток для кадрових та мобілізованих військових:
Відпустки для інших категорій військових:
Використаний на дорогу час не враховується у тривалість відпустки. Він рахується окремо й не може перевищувати дві доби в одну сторону.
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Покроково процедура отримання військовим відпустки виглядає так:
Військовому, який відправляється у відпустку, видають відпускний квиток.
Коли він дістається місця, де збирається її провести, боєць має стати на облік. Після закінчення – знатися з нього.
"Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця. Це відбувається на підставі документів, засвідчених посадовими особами", – зауважують фахівці.
За словами юристів, військовослужбовцю варто подавати рапорт у двох примірниках. На одному з них мають бути вказані номер, дата і підпис того, хто прийняв цей рапорт – командира або начальника.
Якщо командування відмовляє у відпустці, важливо отримати письмову відмову. У ній має бути обґрунтування відповідного рішення.
Якщо ж відмови немає, можна оскаржувати бездіяльність командування.
"У випадку прямої відмови у наданні відпустки або бездіяльності у вигляді затягування із розглядом рапорту військовослужбовець може оскаржити такі дії командування шляхом подачі скарг до вищого військового керівництва, Міністерства оборони", – пояснюють експерти.
Порядок оскарження вставлений Дисциплінарним статутом ЗСУ. Військові мають право написати скаргу у разі:
У такому випадку оскарження подається до:
Скарга з інших питань подається безпосередньо командиру тієї людини, дії якої військовий оскаржує.
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Військовослужбовці, які подали скаргу, мають право:
"Під час подачі заяви чи скарги, військовослужбовцю варто зробити копію, щоб на ній поставили відмітку про отримання з реєстраційним номером та датою. У випадку відмови в реєстрації заяви чи скарги, військовослужбовець може направити документи поштою з описом вкладення або через адвоката, попередньо уклавши договір про надання правничої допомоги", – радять юристи.
Також дисциплінарний статут ЗСУ передбачає, що ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав пропозицію, заяву чи скаргу.
Водночас подання скарги не звільняє військового від виконання своїх обов’язків та наказів командира.
Подавати скаргу заборонено під час:
Законопроєкт №9638 вніс зміни щодо компенсації невикористаних днів відпустки.
Згідно з 14 статтею пункту 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", грошова компенсація виплачується у рік звільнення за невикористані дні:
Винятком є військовослужбовці строкової служби – їм компенсація не передбачена.
Водночас грошові виплати за невикористані дні відпустки під час особливого стану регулює частина 20 статті 10-1 цього ж закону.
Компенсація передбачається мобілізованим військовим, які звільняються або демобілізуються.
Якщо військового звільнили або демобілізували до завершення року, а він вже використав усі дні відпустки – з його зарплати вираховують суму за ту частину року, яку він не відпрацював.
Згідно зі статтею 22, у разі загибелі або смерті військового, компенсація за невикористані дні відпустки виплачується членам його сім’ї. Якщо їх немає, відшкодування зараховується до спадщини.
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Як запевняють юристи, в українському законодавстві немає прямого дозволу виїжджати військовим за кордон під час відпустки. Однак за повідомленнями від Міноборони, таке рішення ухвалюється в індивідуальному порядку.
"Коли військовий подає рапорт командуванню на відпустку, потрібно вказати та підтвердити, що в нього є обґрунтовані причини виїзду за кордон.
Наприклад, якщо його дружина і діти в іншій країні. Тоді військовий має подати свідоцтва про шлюб та народження дитини, а також документи, які доводять перебування родини за кордоном. На підставі них командир військової частини приймає рішення, чи дозволити таку відпустку", – кажуть фахівці.
Це рішення мають закріпити у відповідному наказі.
Також можна використовувати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки з дозволом на виїзд.
Водночас юристи попереджають: це не є беззаперечною гарантією, що Державна прикордонна служба дозволить військовослужбовцю виїхати за кордон.
Наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №8090 від 30 вересня 2022 року. Він пропонує юридично закріпити дозвіл на виїзд за кордон військовослужбовцям, які "протягом не менше ніж 90 днів безпосередньо брали участь у заходах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави". Метою такого виїзду має бути відвідування родичів.
Альона Павлюк, "Українська правда. Життя"