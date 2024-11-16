Веганська дієта у літньому віці: користь чи ризик?

Скільки в тарілці має бути їжі, що не містить продуктів тваринного походження? Це питання багато років залишається відкритим. Одні гучно заявляють про переваги веганської дієти, інші ставляться до неї з обережністю.

Дискусії тривають й довкола користі веганства для людей різного віку, особливо для старшого покоління.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі BMC Medicine, показало що дотримання рослинної дієти може зменшити біологічний вік людини.

Однак експерти закликають з обережністю ставитися до таких висновків, оскільки дослідження ґрунтувалося на невеликому обсязі вибірки й мало обмежену тривалість. Втім, цього виявилося достатньо, щоб дискусія про користь і шкоду веганства спалахнула з новою силою.

Чи варто людям у віці ставати веганами

Деякі фахівці, наприклад, професор Том Сандерс з Королівського коледжу Лондона, ставлять під сумнів ці висновки й попереджають, що веганське меню може бути шкідливим для літніх людей.

"Літні вегани... частіше страждають від втрати м'язової маси, низької щільності кісток та неврологічних розладів, що значно впливає на якість життя", - розповів він BBC.

"Літні вегани також схильні до зниження ваги. В них вищий ризик переломів кісток через низьке споживання кальцію й білка, що містяться в молочних і м'ясних продуктах", - додає науковець.

Професор Сандерс попереджає: у веганів часто виникає дефіцит заліза й цинку. Втім, його можна компенсувати зерновими й бобовими, а також великою кількістю фруктів і овочів.

Для тих, хто хоче порівняти користь для здоров'я веганської дієти з іншими, професор радить запам'ятати: жодна з дієт не має очевидних медичних переваг.

"Загальний стан здоров'я веганів і м'ясоїдів істотно не відрізняється", - підкреслює Сандерс.

Багато літніх людей відмовляються від м'яса і молока

Британська нутриціологиня Ньямбура Мбуру також скептично ставиться до заяв про користь виключно веганських дієт, називаючи їх "неповноцінними з точки зору харчування".

Головне - це баланс, твердить експертка.

"Рослинна й тваринна їжа мають різну концентрацію мікроелементів, тому їх варто розглядати як такі, що доповнюють одна одну, а не конкурують між собою".

Автор фото,PA Деякі вчені вважають, що рослинна дієта може зменшити біологічний вік людини

Переваги веганської дієти

Алан Десмонд - британський гастроентеролог, який багато розповідає й пише про користь веганської дієти, вважає, що її переваги важко ігнорувати. Тому літніх людей треба заохочувати відмовлятися від м'яса і молока.

"Здорова рослинна дієта має величезні плюси в будь-якому віці. Вона може знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та деяких видів раку, які є головними ризиками з віком. Ніколи не буває занадто рано чи занадто пізно задуматися про перехід на рослинну їжу", - переконаний він.

Однак Десмонд попереджає: людям старшого покоління, які відмовилися від м'ясних і молочних продуктів, необхідно стежити за тим, щоб організм отримував достатньо поживних речовин.

"Усім, хто прагне зберегти здоров'я, варто вживати різноманітну рослинну їжу з високим вмістом білка (боби, тофу та зернові). Також важливо регулярно приймати добавки з вітаміном В12 і займатися силовими тренуваннями, щоб підтримувати здоров'я кісток і м'язову масу".

Величезне значення має вітамін B12, що міститься виключно в продуктах тваринного походження.

Це важливий нутрієнт, необхідний організму для ефективної роботи мозку нервової системи оптимального стану крові. Його дефіцит може призвести до втоми, м'язової слабкості і навіть депресії та сплутаності свідомості.

Ці симптоми можуть бути більш виразними й небезпечними для літніх людей. В одному з досліджень вчені також пов'язали низький рівень вітаміну B12 з підвищеним ризиком інсульту.

Ще одна ключова поживна речовина, що міститься у великій кількості в яйцях, молоці та яловичині, – це холін.

У мозку з його допомогою виробляється ацетилхолін, який потрібен для безлічі завдань, зокрема для передачі інформації між нервовими клітинами. Це найважливіша речовина для нашої здатності мислити, і організм не може самостійно виробити її в достатній кількості.

Холін також потрібен для нормальної роботи нирок, передачі нервових імпульсів та захисту організму від інфекцій.

Вагітні та жінки, які годують грудьми, потребують більше холіну, оскільки він потрібен для нормального розвитку мозку малюка.

Лікарі рекомендують стежити за рівнем цього важливого елемента в організмі.

Його можна знайти в таких продуктах, як броколі, брюссельська капуста, арахіс і гриби.

Ненавмисні вегани

Десмонд також наголошує на етичних перевагах веганської дієти: "Зниження залежності від їжі тваринного походження може зменшити ваш вуглецевий слід, зберегти природні ресурси й зробити внесок у створення більш екологічного та гуманного світу".

Однак для літніх людей веганство не завжди вибір, пов'язаний із цінностями чи турботою про здоров'я. Експерти, особливо у США та Британії, дедалі більше занепокоєні тим, що серед людей у віці з'являються "ненавмисні вегани" - ті, в кого є симптоми так званого "чайно-тостового синдрому". Вони звертаються до лікарів із дефіцитом заліза та іншими проблемами зі здоров'ям через обмежений і низькокалорійний раціон.

Це зумовлено не етичними міркуваннями, а радше відсутністю мотивації готувати їжу. Причин може бути кілька: самотність після смерті партнера чи від'їзду дітей, висока вартість м'ясних і рибних продуктів, складність фізичного пересування на ринки чи в торгівельні центри для купівлі м'яса, риби та молочних продуктів.

На думку деяких експертів, це може призвести до появи депресії (яка, своєю чергою, поглиблюється через дефіцит поживних речовин у раціоні, наприклад, вітаміну B12).

Це може перетворитися на замкнене коло й має серйозні наслідки для фізичного здоров'я та вразливості людей старшого віку.

Автор: Нік Еріксон, BBC World Service