Миття голови в салоні краси може спровокувати інсульт: ризики та запобіжні заходи

Нещодавні повідомлення в The Independent привернули увагу до феномену, відомого як синдром інсульту в салоні краси (BPSS). Хоча цей випадок трапляється дуже рідко, деякі дослідження свідчать, що сидіння під незручним кутом біля мийок для миття волосся може стати причиною травм шиї, які в окремих випадках можуть призвести до інсульту.



Розглянемо детальніше механізми цього явища, факти та рекомендації для запобігання.

Що таке синдром інсульту в салоні краси?

Beauty Parlor Stroke Syndrome (BPSS) — це рідкісна, але потенційно небезпечна ситуація, коли під час миття голови в салоні виникаються травми шиї. Часто це трапляється через перебування в неприродному положенні, коли шия знаходиться у надмірному розтягненні чи повороті. Таке положення може стати каталізатором для розтягнення або розриву судин, зокрема вертебральної артерії, що, у свою чергу, може спричинити інсульт.

Механізм виникнення травми

Під час миття голови клієнти часто сидять на спеціальних кріслах, де положення голови та шиї може бути незручним. У деяких випадках:

Незвичний кут нахилу шиї. Тривале перебування в такому положенні може призвести до перенавантаження м’язів і судин.

Тривале перебування в такому положенні може призвести до перенавантаження м’язів і судин. Підвищене навантаження на артерії. Надмірне розтягнення або поворот шиї може викликати диссекцію (розрив) вертебральної артерії, що порушує кровообіг і, в результаті, може стати причиною інсульту.



Це особливо стосується людей з попередніми проблемами з судинами або іншими факторними ризиками для інсульту.

Наукові дослідження та статистика

За даними досліджень, проведених у ряді країн, випадки BPSS залишаються вкрай рідкісними. Проте дослідження показують, що навіть короткочасне перебування в незручному положенні може стати тригером для тих, хто вже має схильність до судинних порушень. Сучасна література акцентує увагу на важливості попереджувальних заходів у салонах краси, аби мінімізувати ризики для здоров’я клієнтів.

Рекомендації для клієнтів салонів краси

Для того щоб зменшити ризик виникнення подібних ускладнень, варто враховувати кілька рекомендацій:

Активно спілкуйтеся з майстром. Якщо вам незручно або відчуваєте дискомфорт під час миття голови, повідомте про це майстра. Можливо, невелика корекція положення може зняти напругу з шиї.

Якщо вам незручно або відчуваєте дискомфорт під час миття голови, повідомте про це майстра. Можливо, невелика корекція положення може зняти напругу з шиї. Обирайте салони з сучасним обладнанням. Сучасні крісла та мийки зазвичай розроблені з урахуванням ергономіки, що дозволяє підтримувати правильне положення шиї.

Сучасні крісла та мийки зазвичай розроблені з урахуванням ергономіки, що дозволяє підтримувати правильне положення шиї. Ознайомтеся зі своїм станом здоров’я. Якщо у вас є хронічні проблеми з судинами або попередні травми, обговоріть це з лікарем перед візитом до салону.

Ризики перенавантаження м’язів і судин у різних вікових групах

Вікова група Перенавантаження м’язів і судин Дисекція вертебральної артерії Порушення кровообігу Інсульт 16–25 Висока еластичність тканин; ризик виникає при надмірних або раптових навантаженнях (наприклад, спортивні травми чи нещасні випадки) Дуже рідкісний; може трапитись при сильному ударі або неконтрольованих маніпуляціях шиєю Зазвичай нормальний кровообіг; тимчасові порушення можливі при сильних травмах Дуже низький ризик; можливий лише при важких травмах чи генетичних вадах 26–40 Сидячий спосіб життя та стрес можуть спричиняти дискомфорт; ризик зростає при тривалому перенапруженні шиї Рідко; можливий інцидент при нещасних випадках або агресивних маніпуляціях шиєю Можливі незначні порушення, особливо при наявності додаткових факторів ризику (паління, стрес) Низький ризик, але під впливом факторів як високий тиск або інші хронічні захворювання 41–55 Починається зниження еластичності тканин; регулярне перенавантаження може спричиняти біль і дискомфорт Ризик зростає через зниження міцності судин; невеликі травми можуть стати тригером Частіше спостерігаються порушення через накопичення факторів ризику (ожиріння, стрес) Помірний ризик; важливо проводити профілактику та вести здоровий спосіб життя 56–70 Чутливість до навантажень значно зростає; навіть незначне перенавантаження може викликати хронічний біль Вищий ризик через вікові зміни в судинній стінці; невеликі травми можуть мати серйозні наслідки Розвиток атеросклерозу та інших судинних змін призводить до регулярних порушень кровообігу Високий ризик інсульту; навіть короткочасний дискомфорт може стати тригером для серйозної події 71–80 Мінімальне перенавантаження може викликати значний дискомфорт та травми через зниження резервів тканин Дуже високий ризик через ламкість судин; незначна травма може призвести до диссекції Порушення кровообігу стають хронічними; часто спостерігається комбінація декількох захворювань Дуже високий ризик; потребує постійного медичного контролю та профілактичних заходів

Коментарі до таблиці

Молодші вікові групи (16–25) мають вищу еластичність тканин, що знижує ризики, але трагічні випадки можуть виникнути через сильні травми або неправильні маніпуляції.

мають вищу еластичність тканин, що знижує ризики, але трагічні випадки можуть виникнути через сильні травми або неправильні маніпуляції. Особи 26–40 років часто стикаються з наслідками сидячого способу життя, де навіть незначне перенавантаження може впливати на здоров’я, особливо при наявності інших факторів ризику.

часто стикаються з наслідками сидячого способу життя, де навіть незначне перенавантаження може впливати на здоров’я, особливо при наявності інших факторів ризику. Середній вік (41–55 років) характеризується накопиченням факторів ризику: зниження еластичності судин і підвищення ризику порушень кровообігу, що може спричиняти біль і дискомфорт.

характеризується накопиченням факторів ризику: зниження еластичності судин і підвищення ризику порушень кровообігу, що може спричиняти біль і дискомфорт. Вікова група 56–70 років має значно підвищений ризик як через вікові зміни, так і через можливе наявність хронічних захворювань, що в сукупності збільшує ризик інсульту.

має значно підвищений ризик як через вікові зміни, так і через можливе наявність хронічних захворювань, що в сукупності збільшує ризик інсульту. Старша вікова група (71–80 років) вимагає максимальної обережності: навіть мінімальні навантаження можуть мати серйозні наслідки, тому постійний медичний контроль є критично важливим.



Ця таблиця допомагає візуалізувати, як змінюється ризик розвитку серйозних ускладнень залежно від віку, і наголошує на важливості профілактики та своєчасного медичного контролю для кожної вікової групи.



Хоча синдром інсульту в салоні краси трапляється дуже рідко, він нагадує нам про важливість правильного положення тіла навіть під час таких, здавалося б, безпечних процедур як миття голови. Клієнтам салонів краси рекомендується бути уважними до власних відчуттів, а майстрам – дбати про комфорт та безпеку своїх клієнтів. Інформованість і обережність допоможуть уникнути небажаних наслідків та зберегти здоров’я.