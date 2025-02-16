Миття голови в салоні краси може спровокувати інсульт: ризики та запобіжні заходи

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2025 Февраль 16 » 14:03:07
Нещодавні повідомлення в The Independent привернули увагу до феномену, відомого як синдром інсульту в салоні краси (BPSS). Хоча цей випадок трапляється дуже рідко, деякі дослідження свідчать, що сидіння під незручним кутом біля мийок для миття волосся може стати причиною травм шиї, які в окремих випадках можуть призвести до інсульту.
Розглянемо детальніше механізми цього явища, факти та рекомендації для запобігання.
Beauty Parlor Stroke Syndrome (BPSS) — це рідкісна, але потенційно небезпечна ситуація, коли під час миття голови в салоні виникаються травми шиї. Часто це трапляється через перебування в неприродному положенні, коли шия знаходиться у надмірному розтягненні чи повороті. Таке положення може стати каталізатором для розтягнення або розриву судин, зокрема вертебральної артерії, що, у свою чергу, може спричинити інсульт.
Під час миття голови клієнти часто сидять на спеціальних кріслах, де положення голови та шиї може бути незручним. У деяких випадках:
Це особливо стосується людей з попередніми проблемами з судинами або іншими факторними ризиками для інсульту.
За даними досліджень, проведених у ряді країн, випадки BPSS залишаються вкрай рідкісними. Проте дослідження показують, що навіть короткочасне перебування в незручному положенні може стати тригером для тих, хто вже має схильність до судинних порушень. Сучасна література акцентує увагу на важливості попереджувальних заходів у салонах краси, аби мінімізувати ризики для здоров’я клієнтів.
Для того щоб зменшити ризик виникнення подібних ускладнень, варто враховувати кілька рекомендацій:
|Вікова група
|Перенавантаження м’язів і судин
|Дисекція вертебральної артерії
|Порушення кровообігу
|Інсульт
|16–25
|Висока еластичність тканин; ризик виникає при надмірних або раптових навантаженнях (наприклад, спортивні травми чи нещасні випадки)
|Дуже рідкісний; може трапитись при сильному ударі або неконтрольованих маніпуляціях шиєю
|Зазвичай нормальний кровообіг; тимчасові порушення можливі при сильних травмах
|Дуже низький ризик; можливий лише при важких травмах чи генетичних вадах
|26–40
|Сидячий спосіб життя та стрес можуть спричиняти дискомфорт; ризик зростає при тривалому перенапруженні шиї
|Рідко; можливий інцидент при нещасних випадках або агресивних маніпуляціях шиєю
|Можливі незначні порушення, особливо при наявності додаткових факторів ризику (паління, стрес)
|Низький ризик, але під впливом факторів як високий тиск або інші хронічні захворювання
|41–55
|Починається зниження еластичності тканин; регулярне перенавантаження може спричиняти біль і дискомфорт
|Ризик зростає через зниження міцності судин; невеликі травми можуть стати тригером
|Частіше спостерігаються порушення через накопичення факторів ризику (ожиріння, стрес)
|Помірний ризик; важливо проводити профілактику та вести здоровий спосіб життя
|56–70
|Чутливість до навантажень значно зростає; навіть незначне перенавантаження може викликати хронічний біль
|Вищий ризик через вікові зміни в судинній стінці; невеликі травми можуть мати серйозні наслідки
|Розвиток атеросклерозу та інших судинних змін призводить до регулярних порушень кровообігу
|Високий ризик інсульту; навіть короткочасний дискомфорт може стати тригером для серйозної події
|71–80
|Мінімальне перенавантаження може викликати значний дискомфорт та травми через зниження резервів тканин
|Дуже високий ризик через ламкість судин; незначна травма може призвести до диссекції
|Порушення кровообігу стають хронічними; часто спостерігається комбінація декількох захворювань
|Дуже високий ризик; потребує постійного медичного контролю та профілактичних заходів
Ця таблиця допомагає візуалізувати, як змінюється ризик розвитку серйозних ускладнень залежно від віку, і наголошує на важливості профілактики та своєчасного медичного контролю для кожної вікової групи.
Хоча синдром інсульту в салоні краси трапляється дуже рідко, він нагадує нам про важливість правильного положення тіла навіть під час таких, здавалося б, безпечних процедур як миття голови. Клієнтам салонів краси рекомендується бути уважними до власних відчуттів, а майстрам – дбати про комфорт та безпеку своїх клієнтів. Інформованість і обережність допоможуть уникнути небажаних наслідків та зберегти здоров’я.