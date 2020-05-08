Коронавирус в Украине: число заболевших превысило 14000

За минувшие сутки в Житомирской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 2 пациентов. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
"За сутки поступило сообщение о подозрении - 42. Всего проведено исследований за сутки - 60, из них положительных - 5, в т.ч. 3 человек обследованы повторно"
, - информирует лабораторный центр.
По состоянию на 8 мая в Житомирской области уже 480 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев наблюдается в Житомире - 165 человек.
Всего на Житомирщине выздоровели от коронавирусной инфекции 45 человек.
Коронавирус в Украине
В течение 7 мая получено 504 уведомления о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 8 мая подтверждено 14195 случаев COVID-19.
Всего госпитализированы 4330 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 185 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерл 361 человек, из них 19 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2706 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.