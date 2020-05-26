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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 26 » 11:54:04

Коронавирус в Житомирской области: за сутки вылечились 28 человек

Сегодня, 12:11:04 616 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомирской области: за сутки вылечились 28 человек

 За минувшие сутки в Житомирской лабораторным путем подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Как стало известно «Журналу Житомира», болезнь обнаружили у жителей Житомира, Андрушевского и Житомирского районов.

Всего по состоянию на утро 26 мая на Житомирщине 647 зарегистрированных диагнозов коронавируса. COVID-19 уже преодолели 312 жителей нашей области, 28 за последние сутки (25 мая).



Сейчас в учреждениях здравоохранения первой волны занято больными COVID-19 всего 39 коек (1,3% от общего количества коек).

Напомним, вчера стало известно о 14-й смерти от коронавируса: в больнице скончалась 69-летняя жительница Житомирского района.
Тэги: коронавирус, статистика, Житомирская область
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