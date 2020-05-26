Коронавирус в Житомирской области: за сутки вылечились 28 человек

За минувшие сутки в Житомирской лабораторным путем подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает областной лабораторный центр.
Как стало известно «Журналу Житомира
», болезнь обнаружили у жителей Житомира, Андрушевского и Житомирского районов.
Всего по состоянию на утро 26 мая на Житомирщине 647 зарегистрированных диагнозов коронавируса. COVID-19 уже преодолели 312 жителей нашей области, 28 за последние сутки (25 мая).
Сейчас в учреждениях здравоохранения первой волны занято больными COVID-19 всего 39 коек (1,3% от общего количества коек).
Напомним, вчера стало известно о 14-й смерти от коронавируса: в больнице скончалась 69-летняя
жительница Житомирского района.