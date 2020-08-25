На Житомирщине растет количество летальных случаев от COVID-19: еще 5 за несколько дней

В течение выходных в Житомирской области зарегистрировали 5 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Так, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли:
- 71-летняя женщина и 60-летний мужчина - жители Житомира;
- 58-летний мужчина из Коростенского района;
- 58-летний мужчина - житель Житомирского района;
- 79-летняя женщина - Бердичевский район.
"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - отмечают в ОГА.
Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 60 летальных случаев от COVID-19, больше всего в Житомире и Житомирском районе - 21 и 8 соответственно.
По состоянию на 25 августа в Житомирской области 2923 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса
, выздоровели 1753 человек.