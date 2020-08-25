Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 26.08.2020    02:11:31
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 25 » 10:45:14

На Житомирщине растет количество летальных случаев от COVID-19: еще 5 за несколько дней

Вчера, 11:02:14 975 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине растет количество летальных случаев от COVID-19: еще 5 за несколько дней

 В течение выходных в Житомирской области зарегистрировали 5 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Так, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли:
 
  • 71-летняя женщина и 60-летний мужчина - жители Житомира;
  • 58-летний мужчина из Коростенского района;
  • 58-летний мужчина - житель Житомирского района;
  • 79-летняя женщина - Бердичевский район.
 

"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - отмечают в ОГА.


Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 60 летальных случаев от COVID-19, больше всего в Житомире и Житомирском районе - 21 и 8 соответственно.

По состоянию на 25 августа в Житомирской области 2923 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели 1753 человек.
Тэги: коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:03:17, Вчера [Материал]
0

Сумно це все...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus