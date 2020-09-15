В Житомирской области более 2000 активных больных коронавирусом – ЦОЗ

В Житомирской области по состоянию на 15 сентября выявлено 2034 активных больных коронавирусом. Больше всего больных в Житомире - 726 человек.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщил Житомирский областной центр общественного здоровья.
"В течение суток подтверждено 80 новых случаев. С начала года всего подтверждено 4470 случаев в области, из них 2350 человек выздоровели", - информирует центр.
К сожалению, в выходные зафиксировали еще три летальные исхода. Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 53-летний мужчина и 81-летняя женщина, жители Житомира. Также умерла 85-летняя жительница Новоград-Волынского района.
"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили ход болезни"
, - отмечает областной центр общественного здоровья.