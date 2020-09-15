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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 15 » 12:05:08

В Житомирской области более 2000 активных больных коронавирусом – ЦОЗ

Сегодня, 12:19:08 243 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области более 2000 активных больных коронавирусом – ЦОЗ

 В Житомирской области по состоянию на 15 сентября выявлено 2034 активных больных коронавирусом. Больше всего больных в Житомире - 726 человек.

Об этом "Журналу Житомира" сообщил Житомирский областной центр общественного здоровья.
 

"В течение суток подтверждено 80 новых случаев. С начала года всего подтверждено 4470 случаев в области, из них 2350 человек выздоровели", - информирует центр.


К сожалению, в выходные зафиксировали еще три летальные исхода. Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 53-летний мужчина и 81-летняя женщина, жители Житомира. Также умерла 85-летняя жительница Новоград-Волынского района.

"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили ход болезни", - отмечает областной центр общественного здоровья.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
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