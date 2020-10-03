Коронавирус в Житомире: опять антирекорд по количеству больных COVID-19

Всего случаев (с нарастающим итогом) - 6468.

Выздоровели всего - 3682.

Умерло всего - 119 (6 за сутки).

Всего проведено ПЦР-тестирования за сутки - 598.

Всего проведено ИФА-тестов за сутки - 1413.

«Коммунальное некоммерческое предприятие" Областной центр общественного здоровья "Житомирского областного совета предоставляет информацию по состоянию на 2 октября по заполненности коек в учреждениях здравоохранения области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19:в учреждениях здравоохранения первой волны - всего коек 1060;кроватей, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, из которых 354 занято больными COVID-19 (33,4% от общего количества коек) », - говорится в сообщении.





По данным Житомирского областного лабораторного центра по состоянию на 9:00 (за минувшие сутки - 2 октября) зарегистрирован новый антирекорд - 203 новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 3 октября сообщает сайт ОГА.

6 человек за сутки

88-летний житель г. Новоград-Волынский;

89-летняя жительница г. Житомир;

84-летний житель г. Житомир;

67-летний житель Малинский района;

77-летняя жительница Олевского района;

58-летний житель г. Бердичев.

«По состоянию на 3 октября в Украине зафиксировано 4661 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4353 летальных, 98737 пациентов выздоровели. Проведено 2362857 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2146 пациентов », - сообщает Минздрав.

Как избежать заболевания

тщательно мойте и дезинфицируйте руки;

носите защитную маску в общественных местах;

избегайте большого скопления людей и следите за социальной дистанцией.

Также ОГА сообщает, что от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за прошедшие сутки (2 октября) умерли 6 человек:Сейчас на Житомирщине зарегистрировано уже 119 летальных случаев от COVID-19.По данным Министерства здравоохранения, за сутки в Украине зафиксировано 4661 новый случай коронавируса.Чтобы избежать заболевания коронавирусной инфекцией, придерживайтесь основных правил:Напомним, вчера, по состоянию на утро 2 октября в Житомирской области лабораторно подтвердили 6265 случаев коронавирусной болезни, из них 3619 человек выздоровели, 113 - умерли. За прошедшие сутки, 1 октября, зарегистрировали новый антирекорд - 177 заражений.По состоянию на утро 2 октября 2020 в Украине было зафиксировано 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них за последние сутки - 4633 новых случая коронавирусной болезни.