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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 3 » 12:07:57

Коронавирус в Житомире: опять антирекорд по количеству больных COVID-19

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Коронавирус в Житомире: опять антирекорд по количеству больных COVID-19

 По данным Житомирского областного лабораторного центра по состоянию на 9:00 (за минувшие сутки - 2 октября) зарегистрирован новый антирекорд - 203 новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 3 октября сообщает сайт ОГА.
  • Всего случаев (с нарастающим итогом) - 6468.
  • Выздоровели всего - 3682.
  • Умерло всего - 119 (6 за сутки).
  • Всего проведено ПЦР-тестирования за сутки - 598.
  • Всего проведено ИФА-тестов за сутки - 1413.
 

«Коммунальное некоммерческое предприятие" Областной центр общественного здоровья "Житомирского областного совета предоставляет информацию по состоянию на 2 октября по заполненности коек в учреждениях здравоохранения области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19:в учреждениях здравоохранения первой волны - всего коек 1060;кроватей, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, из которых 354 занято больными COVID-19 (33,4% от общего количества коек) », - говорится в сообщении.

 

6 человек за сутки

Также ОГА сообщает, что от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за прошедшие сутки (2 октября) умерли 6 человек:
  • 88-летний житель г. Новоград-Волынский;
  • 89-летняя жительница г. Житомир;
  • 84-летний житель г. Житомир;
  • 67-летний житель Малинский района;
  • 77-летняя жительница Олевского района;
  • 58-летний житель г. Бердичев.

Сейчас на Житомирщине зарегистрировано уже 119 летальных случаев от COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, за сутки в Украине зафиксировано 4661 новый случай коронавируса.

«По состоянию на 3 октября в Украине зафиксировано 4661 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4353 летальных, 98737 пациентов выздоровели. Проведено 2362857 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2146 пациентов », - сообщает Минздрав.

 

Как избежать заболевания

Чтобы избежать заболевания коронавирусной инфекцией, придерживайтесь основных правил:
  • тщательно мойте и дезинфицируйте руки;
  • носите защитную маску в общественных местах;
  • избегайте большого скопления людей и следите за социальной дистанцией.

Напомним, вчера, по состоянию на утро 2 октября в Житомирской области лабораторно подтвердили 6265 случаев коронавирусной болезни, из них 3619 человек выздоровели, 113 - умерли. За прошедшие сутки, 1 октября, зарегистрировали новый антирекорд - 177 заражений.

По состоянию на утро 2 октября 2020 в Украине было зафиксировано 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них за последние сутки - 4633 новых случая коронавирусной болезни.
Тэги: Житомирская область, коронавирус
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