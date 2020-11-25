Коронавирус за сутки унес жизни 5 житомирян – официальная статистика

За прошедшие сутки, 24 ноября, на Житомирщине зарегистрировано 11 летальных случаев от коронавирусной инфекции, 5 из них - в Житомире.
Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр
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Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли:
- две женщины в возрасте 26 и 52 года - жительницы Овручского района;
- две женщины в возрасте 83 и 77 лет и трое мужчин в возрасте 73, 87 и 73 года - жители города Житомир;
- 61-летняя жительница города Малин;
- 69-летняя жительница Чудновского района;
- 82-летний житель города Бердичев;
- 62-летняя жительница Хорошевского района.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 467 жителей Житомирской области.
Количество больных
За прошедшие сутки в области подтверждено 211 новых случаев заболевания коронавирус, 776 человек выздоровели.
По состоянию на 25 ноября на Житомирщине выявлено 10 463 активных больных COVID-19.