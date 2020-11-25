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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 25 » 10:42:39

Коронавирус за сутки унес жизни 5 житомирян – официальная статистика

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Коронавирус за сутки унес жизни 5 житомирян – официальная статистика

 За прошедшие сутки, 24 ноября, на Житомирщине зарегистрировано 11 летальных случаев от коронавирусной инфекции, 5 из них - в Житомире.

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли:
 
  • две женщины в возрасте 26 и 52 года - жительницы Овручского района;
  • две женщины в возрасте 83 и 77 лет и трое мужчин в возрасте 73, 87 и 73 года - жители города Житомир;
  • 61-летняя жительница города Малин;
  • 69-летняя жительница Чудновского района;
  • 82-летний житель города Бердичев;
  • 62-летняя жительница Хорошевского района.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 467 жителей Житомирской области.
 

Количество больных


За прошедшие сутки в области подтверждено 211 новых случаев заболевания коронавирус, 776 человек выздоровели.

По состоянию на 25 ноября на Житомирщине выявлено 10 463 активных больных COVID-19.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
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