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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 20 » 10:42:49

В Житомире в течение 6 недель втрое уменьшилось количество больных коронавирусом

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В Житомире в течение 6 недель втрое уменьшилось количество больных коронавирусом

 По состоянию на 20 января в Житомире обнаружено 1094 активных больных COVID-19. Это в три раза меньше, чем было в начале декабря. Об этом «Журналу Житомира» сообщил Житомирский областной центр общественного здоровья.

Всего в Житомирской области 3742 активных больных коронавирусом. В течение суток подтверждено 92 новых случая, 524 человек выздоровели.

С начала пандемии подтверждено 42850 случаев, из них выздоровели 38394 человек.

В течение суток от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 7 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 714 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 23,23% коек.

Тэги: коронавирус, Житомир, статистика
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