В Житомире в течение 6 недель втрое уменьшилось количество больных коронавирусом

По состоянию на 20 января в Житомире обнаружено 1094 активных больных COVID-19. Это в три раза меньше, чем было в начале декабря
. Об этом «Журналу Житомира
» сообщил Житомирский областной центр общественного здоровья.
Всего в Житомирской области 3742 активных больных коронавирусом
. В течение суток подтверждено 92 новых случая, 524 человек выздоровели.
С начала пандемии подтверждено 42850 случаев, из них выздоровели 38394 человек.
В течение суток от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 7 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 714 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 23,23% коек
.