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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 17 » 08:52:40

На Житомирщине мужчина украл из больницы кислородные баллоны

Сегодня, 09:00:40 492 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина украл из больницы кислородные баллоны

 В городе Коростень Житомирской области мужчина украл кислородные баллоны из местной больницы, которые необходимы для пациентов, в частности больных коронавирусом.

"Утром 15 февраля в Коростенское районное управление полиции обратился заведующий хозяйством местной больницы. По словам мужчины, неизвестные похитили из заведения шесть кислородных баллонов", - сообщает "ЖЖ" пресс-служба полиции Житомирской области.

Как рассказал заявитель, еще вечером емкости были на месте, однако уже утром 15 февраля они исчезли.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного управления. Правоохранители осмотрели территорию, где хранились кислородные баллоны, опросили работников больницы и возможных свидетелей происшествия и изъяли имеющиеся вещественные доказательства.
 

"Все это позволило оперативникам криминальной полиции в тот же день установить и разыскать предполагаемого вора. Им оказался 39-летний местный житель. Полицейские доставили мужчину в Коростенское районное управление для выяснения всех обстоятельств происшествия", - информирует полиция.


Известно, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции и даже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Местные следователи уже начали уголовное производство по ст. 185 (кража) УК. Согласно санкции статьи мужчине теперь может грозить наказание от штрафных санкций и до 3 лет заключения.
Тэги: больница, кислород, кража
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Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:21:18, Сегодня [Материал]

редкая мразь.
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 12:14:38, Сегодня [Материал]

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