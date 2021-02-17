На Житомирщине мужчина украл из больницы кислородные баллоны

В городе Коростень Житомирской области мужчина украл кислородные баллоны из местной больницы, которые необходимы для пациентов, в частности больных коронавирусом.
"Утром 15 февраля в Коростенское районное управление полиции обратился заведующий хозяйством местной больницы. По словам мужчины, неизвестные похитили из заведения шесть кислородных баллонов"
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" пресс-служба полиции Житомирской области.
Как рассказал заявитель, еще вечером емкости были на месте, однако уже утром 15 февраля они исчезли.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного управления. Правоохранители осмотрели территорию, где хранились кислородные баллоны, опросили работников больницы и возможных свидетелей происшествия и изъяли имеющиеся вещественные доказательства.
"Все это позволило оперативникам криминальной полиции в тот же день установить и разыскать предполагаемого вора. Им оказался 39-летний местный житель. Полицейские доставили мужчину в Коростенское районное управление для выяснения всех обстоятельств происшествия", - информирует полиция.
Известно, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции и даже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Местные следователи уже начали уголовное производство по ст. 185 (кража) УК. Согласно санкции статьи мужчине теперь может грозить наказание от штрафных санкций и до 3 лет заключения.