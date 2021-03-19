COVID-19 в Житомире: за 14 дней более чем в два раза увеличилось количество активных больных

В Житомире наблюдается неутешительная динамика относительно заболеваемости COVID-19: в течение 14 дней количество активных больных увеличилось более чем в два раза.
Как свидетельствуют данные, опубликованные
Житомирским областным лабораторным центром, 5 марта количество активных ковид-больных составляло 1997
, тогда как по состоянию на сегодня, 19 марта, в Житомире зафиксирован 4571
больной.
За прошедшие сутки подтверждено 265 новых случаев.
От осложнений, вызванных вирусом, за сутки в городе зафиксировали 3 летальных исхода. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 281 житомирянина.
В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 60,65% коек
.