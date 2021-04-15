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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 15 » 13:55:36

В Житомирской области мужчина из-за ревности до смерти забил товарища

Вчера, 14:17:36 673 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужчина из-за ревности до смерти забил товарища

 В Житомирской области мужчина приревновал приятеля к сожительнице и забил его до смерти. Инцидент произошел на днях в городе Коростень. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.
 

"По данным следствия, ранее судимый 37-летний житель Коростеня, будучи в состоянии алкогольного опьянения (накануне распивали с приятелем спиртные напитки), приревновал мужчину к своей сожительнице, и, начав ссору, набросился на него, нанеся кулаками и ногами смертельные побои", - говорится в сообщении.


"После совершенного ревнивец ушел продолжать употреблять спиртные напитки", - добавили в ведомстве.

Досудебное следствие по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) проводит Коростенское районное управление полиции.

Коростенский горрайонный суд взял мужчину под стражу.
Тэги: убийство, Житомирщина
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