В Житомирской области мужчина из-за ревности до смерти забил товарища

В Житомирской области мужчина приревновал приятеля к сожительнице и забил его до смерти. Инцидент произошел на днях в городе Коростень. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
"После совершенного ревнивец ушел продолжать употреблять спиртные напитки"
"По данным следствия, ранее судимый 37-летний житель Коростеня, будучи в состоянии алкогольного опьянения (накануне распивали с приятелем спиртные напитки), приревновал мужчину к своей сожительнице, и, начав ссору, набросился на него, нанеся кулаками и ногами смертельные побои", - говорится в сообщении.
, - добавили в ведомстве.
Досудебное следствие по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) проводит Коростенское районное управление полиции.
Коростенский горрайонный суд взял мужчину под стражу.