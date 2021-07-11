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Завдяки президентській програмі ми відновлюємо автошляхи Житомирщини, – Віталій Бунечко

Сегодня, 10:51:48 448 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завдяки президентській програмі ми відновлюємо автошляхи Житомирщини, – Віталій Бунечко

Під час робочої поїздки до Бердичівського району 8 липня голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко також оглянув нещодавно відкриту відремонтовану ділянку дороги «Мирославка-Малосілка», що пролягає у Швайківській громаді.

«Завдяки президентській програмі «Велике будівництво» ми відновлюємо автошляхи, які роками не бачили ремонтної техніки. У ході поточного ремонту на дорозі «Мирославка-Малосілка» з’явилося нове дорожнє покриття, якість якого вже встигли оцінити місцеві жителі із прилеглих сіл», – сказав Бунечко, повідомляють на сайті ОДА.

Автодорога місцевого значення С 060313 Мирославка – Малосілка через Демчин не ремонтувалася понад 30 років. Через це, як розповів староста села, із часом місцеві перевізники відмовлялися від маршрутів у цьому напрямку, тому й на автобусних зупинках давно не було пасажирів. Але зараз життя відновлюється, поступово поновлюються перевезення. Нарешті дорога матиме гарний і сучасний вигляд: упорядковані газони, нічні світильники та покращені зупинки.

«Дороги в населеному пункті – це чітке відображення розвитку громади. Адже шлях на роботу, до школи та в лікарню, на ринок чи в гості є дуже важливим мірилом спільної роботи гілок влади та жителів. Зручність та комфорт, а головне безпека – ось чим керуються водії та пішоходи, коли долають заплановані маршрути», – наголосив Віталій Бунечко.

Голова ОДА також додав, що разом із тим комфортне транспортне сполучення є одним із важливих факторів підвищення інвестиційної привабливості територій та рушійною силою економічного розвитку громад.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, протяжність ділянки дороги С 060313 Мирославка – Малосілка через Демчин, що ремонтується, – 6,0 км.

Для забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху та доведення ділянки до нормативних  параметрів дороги були проведені наступні роботи:

  • влаштовано вирівнюючий шар основи із щебенево-піщаної суміші С-7– 6000 м;
  • влаштовано покриття із асфальтобетону товщиною шару 0,05 м  – 6000 м;
  • влаштовано тротуари;
  • встановлено освітлення;
  • влаштовано оголовки водопровідних труб;
  • влаштовано бар’єрне огородження в місцях розташування безнапірних водопропускних труб та в місцях влаштування шикан;
  • встановлено нові технічні засобів організації дорожнього руху (знаки, сигнальні стовпчики, розмітка) та ін.


Об’єкт готовий до введення в експлуатацію.
 

Тэги: Велике будівництво
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