Наткнулся на косу: в Житомирской области женщина пыталась скрыть убийство мужа

В Житомирской области в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти 60-летнего мужчины. Выяснилось, что сожительница погибшего нанесла ему смертельное ранение во время внезапного конфликта, однако пыталась скрыть это преступление.
"О событии сообщил фельдшер экстренной медицинской помощи, который выезжал на вызов о якобы несчастном случае. Все обстоятельства происшествия на месте проверяли сотрудники следственно-оперативной группы Бердичевского районного отдела полиции"
, - рассказали правоохранители и добавили, что инцидент произошел в Гришковецкой громаде Бердичевского района.
Так, сожительница мужчины утверждала, что он случайно наткнулся на косу и получил ранения. Осмотр места происшествия, а также характер полученной погибшим травмы указывали на другие обстоятельства.
Полицейские предварительно установили, что незадолго до происшествия мужчина и его 50-летняя сожительница вместе распивали спиртное и между ними возник внезапный конфликт. В разгаре эмоций женщина вероятно и нанесла оппоненту ножевое ранение.
Женщину задержали, по данному факту открыли уголовное производство (ст. 115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины).