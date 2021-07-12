Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 12 Июля 2021    23:43:17
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 12 » 12:33:04

Наткнулся на косу: в Житомирской области женщина пыталась скрыть убийство мужа

Сегодня, 12:33:04 1057 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Наткнулся на косу: в Житомирской области женщина пыталась скрыть убийство мужа

 В Житомирской области в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти 60-летнего мужчины. Выяснилось, что сожительница погибшего нанесла ему смертельное ранение во время внезапного конфликта, однако пыталась скрыть это преступление.

"О событии сообщил фельдшер экстренной медицинской помощи, который выезжал на вызов о якобы несчастном случае. Все обстоятельства происшествия на месте проверяли сотрудники следственно-оперативной группы Бердичевского районного отдела полиции", - рассказали правоохранители и добавили, что инцидент произошел в Гришковецкой громаде Бердичевского района.

Так, сожительница мужчины утверждала, что он случайно наткнулся на косу и получил ранения. Осмотр места происшествия, а также характер полученной погибшим травмы указывали на другие обстоятельства.

Полицейские предварительно установили, что незадолго до происшествия мужчина и его 50-летняя сожительница вместе распивали спиртное и между ними возник внезапный конфликт. В разгаре эмоций женщина вероятно и нанесла оппоненту ножевое ранение.

Женщину задержали, по данному факту открыли уголовное производство (ст. 115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины).
Тэги: убийство, Житомирщина, коса
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus