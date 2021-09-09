Завдяки депутату від «Нашого краю» одна зі шкіл на Житомирщині отримала новий принтер

Глезненська школа Любарської об’єднаної територіальної громади отримала новий багатофункціональний принтер. Такий подарунок навчальному закладу зробив депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.
З проханням по допомогу у придбанні оргтехніки до мецената Ігоря Ходака звернулась вчителька зарубіжної літератури Глезненської загальноосвітньої школи Галина Михайлівна Виглядовська.
Ігор Ходак завжди допомагає школам в громадах, тож не відмовив і цього разу. Відтепер, завдяки меценату, в навчальному закладі є новий багатофункціональний принтер, який допоможе зробити навчання легким та комфортним.
Вручали необхідну школярам оргтехніку депутати партії «Наш край» Анатолій Бузон та Мирон Сушицький.