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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Сентябрь » 9 » 11:36:46

Завдяки депутату від «Нашого краю» одна зі шкіл на Житомирщині отримала новий принтер   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 11:36:46 441 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завдяки депутату від «Нашого краю» одна зі шкіл на Житомирщині отримала новий принтер

 Глезненська школа Любарської об’єднаної територіальної громади отримала новий багатофункціональний принтер. Такий подарунок навчальному закладу зробив депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.
 
З проханням по допомогу у придбанні оргтехніки до мецената Ігоря Ходака звернулась вчителька зарубіжної літератури Глезненської загальноосвітньої школи Галина Михайлівна Виглядовська. 

Ігор Ходак завжди допомагає школам в громадах, тож не відмовив і цього разу. Відтепер, завдяки меценату, в навчальному закладі є новий багатофункціональний принтер, який допоможе зробити навчання легким та комфортним.

Вручали необхідну школярам оргтехніку депутати партії «Наш край» Анатолій Бузон та Мирон Сушицький.
Тэги: Наш край
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Комментариев: 3
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 12:12:15, Сегодня [Материал]

(Розчулено) Ну нарешті, впізнаю розмашисті масштаби справжніх міцних господарників! А то всі ці НЕФКО, "Нові українські школи", термомодернізації, "Великі будівництва" etc... Кароч, не жили багато - нефіг починати! (с)
melan
2 melan (melan)   • 14:02:59, Сегодня [Материал]

Вот действительно новость областного масштаба. Было бы это действие где то в Африканских джунглях, а так 21 век в европейской стране. Даже как то смешно читать.
Легионер
3 Александр (Легионер)   • 16:10:54, Сегодня [Материал]

Потратил 100 долларов на новый принтер и 1000 что бы раструбить об этом в СМИ. Местечковый PR он такой))
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