Подрядчик, ремонтируя сельские дороги, дополнительно «заработал» полмиллиона гривен

"В официальные документы, акты и справки, были внесены заведомо ложные сведения о полноте и объемах выполненных подрядных работ. А на основании этих материалов было переплачено на счета общества из государственного бюджета средств на общую сумму 516 015 гривен", - добавили правоохранители.