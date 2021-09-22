Подрядчик, ремонтируя сельские дороги, дополнительно «заработал» полмиллиона гривен

В Житомирской области полицейские разоблачили растрату полмиллиона гривен при капитальном ремонте сельских дорог. Подрядчику, который проводил ремонт, объявили подозрение.
"Установлено, что в 2019 году между обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированному в г. Киеве, и Харитоновским сельским советом были заключены договоры на капитальные ремонты дорог улиц в с. Мамрин и Харитоновке. Результаты выполненных работ оформлялись соответствующими актами и справками. Однако назначенные следователями и проведенные специалистами в рамках уголовного производства судебные строительно-технические экспертизы показали превышение размеров расходов на ремонты"
, - рассказали в полиции
.
В первом случае (ул. Дачная с. Харитоновка) более чем на 339 000 гривен, а во втором (ул. Шевченко с. Мамрин) - почти на 177 000 гривен.
"В официальные документы, акты и справки, были внесены заведомо ложные сведения о полноте и объемах выполненных подрядных работ. А на основании этих материалов было переплачено на счета общества из государственного бюджета средств на общую сумму 516 015 гривен", - добавили правоохранители.
34-летнему директору фирмы следователи полиции объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во время ремонта дорог в указанных селах украли еще почти миллион гривен
.