Житомирщина получила из США инновационные лекарства против COVID-19

Житомирская область получила 560 флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 1120 флаконов Этесевимаба (Etesevimab) - лекарственных средств, предназначенных для лечения больных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Механизм их действия заключается в блокировании прикрепление вируса к мембране клетки. Это делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечения COVID-19"
, - отмечают в Минздраве.
В министерстве
добавили, что врачи будут иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.
Лекарства были доставлены в Украину 4 сентября при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США. Всего в Украину было доставлено 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этесевимаба (Etesevimab).