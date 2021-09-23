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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 23 » 08:35:39

Житомирщина получила из США инновационные лекарства против COVID-19

Сегодня, 08:35:39 657 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина получила из США инновационные лекарства против COVID-19

 Житомирская область получила 560 флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 1120 флаконов Этесевимаба (Etesevimab) - лекарственных средств, предназначенных для лечения больных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Механизм их действия заключается в блокировании прикрепление вируса к мембране клетки. Это делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечения COVID-19", - отмечают в Минздраве.

В министерстве добавили, что врачи будут иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

Лекарства были доставлены в Украину 4 сентября при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США. Всего в Украину было доставлено 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этесевимаба (Etesevimab).
Тэги: коронавирус, лекарство, Житомирская область
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