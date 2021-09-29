Представника «Нашого краю» обрали заступником селищного голови у Романові на Житомирщині

Депутат Романівської селищної ради від політичної партії «Наш край» Василь Ходюк став заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади.
Також на початку сесії депутату політичної партії «Наш край» Віталію Багінському, бійцю АТО, вручили медаль до 30-річчя Незалежності України.
Сесійні питання, конструктивно та ретельно, попередньо розглянули та обговорили на засіданнях постійних депутатських комісій, саме завдяки цьому на сесії майже всі рішення підтримали одноголосно.
Проголосували і за зміну назви Опорного закладу загальної середньої освіти «Романівська гімназія» Романівської селищної ради Житомирської області. Внесли зміни до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2021 рік.
Рішеннями засідання сесії депутати затвердили Програми:
- запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2021-2022 роки;
- забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу осіб офіцерського складу та мобілізаційну підготовку військовозобов’язаних на території Романівської селищної ради на 2021 рік.
Ухвалили також депутати і низку земельних питань та інших важливих для життєдіяльності селищної ради рішень.
Загалом на сесії розглянули понад 70 питань порядку денного.
Пресслужба політичної партії "Наш край"