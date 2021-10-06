Депутат від «Нашого краю» ініціював заміну каналізації в будинках селища Любарі на Житомирщині

На черговому засіданні Любарської селищної ради постало питання ремонту або заміни каналізаційної системи у трьох багатоквартирних житлових будинках селища. Відповідне депутатське звернення подав депутат Любарської селищної ради від політичної партії «Наш край» Валентин Підгаєцький.
Депутат від «Нашого краю» офіційно звернувся до Любарського селищного голови Володимира Герасимчука з проханням розглянути та допомогти вирішити проблему.
Таким чином Валентин Підгаєцький відреагував на прохання мешканців будинків 10,12 та 14, що по вулиці Незалежності в смт Любарі.
Люди скаржились, що каналізаційна система часто виходить з ладу та перестає працювати. Ці будинки є одними з перших забудов житлового сектору в Любарі, тож каналізаційна система з часом зносилася та стала непридатною для експлуатації.
Пресслужба політичної партії "Наш край"