Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 06 Октября 2021    23:01:49
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 6 » 17:53:10

Депутат від «Нашого краю» ініціював заміну каналізації в будинках селища Любарі на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 17:53:10 286 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутат від «Нашого краю» ініціював заміну каналізації в будинках селища Любарі на Житомирщині

 На черговому засіданні Любарської селищної ради постало питання ремонту або заміни каналізаційної системи у трьох багатоквартирних житлових будинках селища. Відповідне депутатське звернення подав депутат Любарської селищної ради від політичної партії «Наш край» Валентин Підгаєцький.

Депутат від «Нашого краю» офіційно звернувся до Любарського селищного голови Володимира Герасимчука з проханням розглянути та допомогти вирішити проблему.

Таким чином Валентин Підгаєцький відреагував на прохання мешканців будинків 10,12 та 14, що по вулиці Незалежності в смт Любарі.

Люди скаржились, що каналізаційна система часто виходить з ладу та перестає працювати. Ці будинки є одними з перших забудов житлового сектору в Любарі, тож каналізаційна система з часом зносилася та стала непридатною для експлуатації.

Пресслужба політичної партії "Наш край"
Тэги: Наш край
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:12:08, Сегодня [Материал]

фотографу зачёт за стиль и композицию
только вилку от шнура питания за моником надо заретушировать.....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus