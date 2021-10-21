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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 21 » 09:56:51

Житомирская область – лидер по количеству новых подтвержденных случаев COVID-19

Сегодня, 09:56:51 732 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область – лидер по количеству новых подтвержденных случаев COVID-19

 В Житомирской области за минувшие сутки, 20 октября, зафиксировано 1562 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это самый высокий показатель среди всех регионов Украины. Об этом сообщили в Житомирской ОГА.

"Из-за несоблюдения карантинных и профилактических мероприятий, которые являются залогом преодоления пандемии, в Житомирской области стремительно растет число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщил и.о. директора ГУ "Житомирский областной лабораторный центр! Юрий Лутай, по состоянию на 09:00 21.10.2021 (за минувшие сутки - 20 октября) зарегистрировано 1562 новых лабораторно подтвержденных случаев", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21 октября на Житомирщине 11 514 активных больных коронавирус.



Всего в области с начала пандемии подтверждено 106 014 случаев коронавируса. Выздоровели 92 293 человека, за последние сутки - 268.

От осложнений, вызванных вирусом, 20 октября умерли 18 человек.

За минувшие сутки в больницы Житомира госпитализировали 50 ковид-больных.


 
Тэги: коронавирус, Житомирская область
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