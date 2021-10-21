Житомирская область – лидер по количеству новых подтвержденных случаев COVID-19

В Житомирской области за минувшие сутки, 20 октября, зафиксировано 1562 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это самый высокий показатель среди всех регионов Украины. Об этом сообщили в Житомирской ОГА
.
"Из-за несоблюдения карантинных и профилактических мероприятий, которые являются залогом преодоления пандемии, в Житомирской области стремительно растет число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщил и.о. директора ГУ "Житомирский областной лабораторный центр! Юрий Лутай, по состоянию на 09:00 21.10.2021 (за минувшие сутки - 20 октября) зарегистрировано 1562 новых лабораторно подтвержденных случаев"
, - говорится в сообщении.
По состоянию на 21 октября на Житомирщине 11 514 активных больных коронавирус.
Всего в области с начала пандемии подтверждено 106 014 случаев коронавируса. Выздоровели 92 293 человека, за последние сутки - 268.
От осложнений, вызванных вирусом, 20 октября умерли 18 человек.
За минувшие сутки в больницы Житомира госпитализировали 50 ковид-больных.