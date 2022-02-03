«Дистанционку» в школах Житомира продлили на неделю

В школах Житомира дистанционное обучение продлили еще на неделю, до 11 февраля. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
«На протяжении текущей недели регистрируется увеличение количества новых случаев коронавирусной болезни и количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей почти вдвое. В целом загруженность городских больниц составляет 52,5% (284 больных на 540 коек). Количество коек увеличено: больница №1 – 220, больница №2 – 240, детская больница – 80»
, – сообщила
заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Мисюрова подчеркнула, что снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией нет. Также увеличивается количество больных ОРВИ и пневмонией среди детей.
Комиссия решила заведениям общего среднего и внешкольного образования продлить дистанционную форму
обучения до 11 февраля. Дошкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.
«В случае изменения показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией вопрос о восстановлении очного обучения или продолжения дистанционного будет пересмотрен»
, – добавили в ЖГС.