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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 3 » 16:06:56

«Дистанционку» в школах Житомира продлили на неделю

Сегодня, 16:06:56 427 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Дистанционку» в школах Житомира продлили на неделю

 В школах Житомира дистанционное обучение продлили еще на неделю, до 11 февраля. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

«На протяжении текущей недели регистрируется увеличение количества новых случаев коронавирусной болезни и количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей почти вдвое. В целом загруженность городских больниц составляет 52,5% (284 больных на 540 коек). Количество коек увеличено: больница №1 – 220, больница №2 – 240, детская больница – 80», – сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

Мисюрова подчеркнула, что снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией нет. Также увеличивается количество больных ОРВИ и пневмонией среди детей.

Комиссия решила заведениям общего среднего и внешкольного образования продлить дистанционную форму обучения до 11 февраля. Дошкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.

«В случае изменения показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией вопрос о восстановлении очного обучения или продолжения дистанционного будет пересмотрен», – добавили в ЖГС.
Тэги: Житомир, дистанционное обучение
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:34:58, Сегодня [Материал]

Дети болеют пневмонией и не только дети, потому что газ отключили , а за газом и электрообогреватели. Вы видели эти платёжки? Поэтому общественные организации приняли решение седьмого февраля в 12 часов возле Королёва провести тарифный Майдан.
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