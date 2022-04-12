Сериал «Сваты» хотят запретить в России, так как его пpoдюсировал президент Укpaины Зeленский

Глава Дагестана Сергей Меликов и депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев выступили за запрет сериала «Сваты» и других телепроектов студии «Квартал 95». Её основателем был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Меликов считает, что именно Зеленский несёт ответственность за кровопролитие на Украине. Его поддержал Хамзаев, который добавил, что студия Зеленского не должна получить ни одного рубля.

Меликов требует запретить сериал «Сваты»

«Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании "Студия "Квартал 95". Мы знаем, кто является её основателем, — человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский», — написал в своём Telegram-канале Меликов.

Хамзаев его поддержал

Его поддержал и депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, который в своём Telegram-канале также опубликовал сообщение по этому поводу.

«Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошёл на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещён к показу на российском телевидении. В понедельник обращусь к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой выработать действенные механизмы по недопущению и полному запрету проектов "Студии "Квартал-95" к показу на отечественном ТВ», — написал он.

В соцсетях критикуют инициативу

Отмечается, что граждане россии не поддерживают инициативу депутатов, и в социальных сетях высказываются против запрета сериала и в принципе против войны в Украине.



«Больные. Вместо того, чтоб снять лучше, думают отменить», «А дышать можно еще?», «Пускай своими делами занимается, а не о кинематографе думает. Идиоты», «Как можно. На святое покусились», «Печально. Хороший и добрый сериал с отличным юмором», — высказываются комментаторы.