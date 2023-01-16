Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: день, когда лучше всего ничего не делать

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 января для Овнов

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 января для Тельцов

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 января для Близнецов

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 января для Раков

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 января для Львов

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 января для Дев

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 января для Весов

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 января для Скорпионов

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 января для Стрельцов

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 января для Козерогов

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 января для Водолеев

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 января для Рыб

День, когда активность, проявленная нами накануне, сменится неспешным и размеренным существованием.В это время желательно не заниматься решением серьезных вопросов – в идеале лучше всего, вообще ничего не делать, но, если такой возможности нет, нужно сосредоточиться на мелких делах: наведению порядка – как в документах, так и в своем жилище – и подтягиванию "хвостов". Нельзя принимать важные жизненные и профессиональные решения, не посоветовавшись со своим внутренним голосом: интуиция будет особенно сильна и плохого не порекомендует.Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не спешить: поторопившись, вы – с большой долей вероятности – наделаете ошибок, которые потом придется долго исправлять, делая двойную работу.Несмотря на то, что вас будет тянуть к другим людям, от общения с ними лучше отказаться: присущая вам сегодня вспыльчивость может сыграть с вами злую шутку и надолго рассорить даже с самыми близкими.Наводя порядок в бумагах, что сегодня настоятельно рекомендуют вам сделать звезды, вы можете отыскать важный документ, который долгое время считался потерянным, что вас несказанно обрадует.Обходите стороной чужие конфликты, даже если вам будет казаться, что ваше вмешательство крайне необходимо – велика вероятность того, что именно вас обвинят во всех случившихся ссорах и спорах.Деловые – да и личные – встречи по возможности лучше перенести: ни вы, ни ваши партнеры не будут настроены на конструктивный диалог, а это значит, что вы даром потеряете и время, и силы.Соблазн ничего не делать и провести день в праздности, будет сильным, но ему необходимо воспротивиться: безделье может навести вас на грустные мысли, которые, в свою очередь, испортят вам настроение.Не стоит давать советы, которых у вас не спрашивают: собеседник может счесть такое поведение навязчивостью и вмешательством в его личную жизнь – вряд ли это будет способствовать укреплению ваших отношений.В любом споре правда будет на вашей стороне, но это не значит, что нужно занимать агрессивную позицию, пытаясь доказать ее кому-то из окружающих: оставьте за другими право на ошибку.День благоприятен для того, чтобы довести до ума дела, отложенные в долгий ящик: в ближайшее время вам необходимо будет начать работу над новым важным проектом, а недоделки могут этому помешать.Вам не свойственен интерес к чужой личной жизни, но сегодня любопытство может оказаться сильнее осторожности: чтобы не попасть в неприятное положение, лучше сосредоточиться на собственных обстоятельствах.Спешить сегодня нежелательно, в противном случае все ваши действия и телодвижения окажутся суетливыми и, увы, совершенно бесполезными – время и усилия будут потрачены зря.Несмотря на удачливость во всех сферах жизни, которую обещают вам в этот день звезды, необходимо соблюдать осторожность в финансовых вопросах – прежде всего не брать и не давать деньги в долг.