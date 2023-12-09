Алексей Суханов про войну, родственников и почему не избавился от российского паспорта

Известный телеведущий, автор социального проекта "Говорит вся страна" на телеканале "1+1 Украина" Алексей Суханов родился и вырос в России, сделал там удачную карьеру (в свое время входил в десятку самых популярных телеведущих), однако сейчас предпочитает не вспоминать о былой родине. Журналист утверждает, что "хороших русских" не существует, а также призывает на законодательном уровне запретить в стране все российское.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ. Суханов признался, почему отказывается общаться с родными в России, и поделился, что сделал с паспортом, получив украинский.

– Алексей, как вам сейчас живется?

– Как нам всем. Не хуже – у некоторых людей, к большому сожалению, больше горя. Но и не лучше – как можно сейчас жить спокойно? Говорю себе, что не могу жаловаться и плакать. Потому что мы живем, несмотря ни на что, в теплых квартирах, работаем в чистых офисах, а ребята наши, те, кто на фронте, совсем в других условиях. Ну как можно жаловаться? Неуместно и даже цинично.

– Вы сказали о слезах. Когда в последний раз давали себе слабинку?

– Бывает, плачу каждый день – и не буду это скрывать. Когда еду за рулем – волна какая-то накрывает. И на съемочной площадке "Говорит вся страна". И просто когда листаю ленту социальных сетей. Такие времена сейчас. Но главное не просто плакать, а делать выводы и пытаться изменить на своем уровне то, из-за чего огорчаешься.

Нужно положить конец всему российскому в Украине. И пока украинское общество не поправится, это должно быть под запретом. Наш организм крайне ослаблен и обессилен. Мы должны пойти на карантин, изолировать себя от токсичного, а то, что российское – именно такое, доказано не одним веком. Многое написано о том, как Россия разрушала Украину, общество, культуру – все. Но мы почему-то забываем об этом – и все идет по кругу. Мне кажется, пора уже избавиться от синдрома рыбки Дори. Пока она плывет от одного бортика к другому – все забывает. Каждый раз открывает мир – и удивляется. Возможно, так очень удобно жить, но это дурость. Не жизнь, а существование. Надо включать мозг.

Я вообще за то, чтобы запретить российское на уровне действующего законодательства. Пока мы не вырастим поколение украинцев, проникнутых украинским кодом, культурой, историей, сознанием. До этого не можем прикасаться к этой долб*ной русской культуре. И более того, даже когда поправимся, русскому нужно уделять не больше времени, чем изучению, например, других культур. Послушайте, разве Ибсен проигрывает Достоевскому? Что за бред?! Западная культура работающая, мы видим это по высокому сознанию их граждан, а в толпе российской нелепости – совсем другая ситуация.

– В недавнем интервью нашему изданию оперная звезда Людмила Монастырская тоже отзывалась о русской культуре подобно вашему, а также перечислила украинских гениев среди композиторов, имена которых незнакомы широкой общественности.

– Потому что их затаптывали, раздавливали…

– Существуют ли "хорошие русские"? Тот же Максим Галкин, например, который публично поддержал Украину, и другие уехавшие артисты. Оппозиционеры – Алексей Навальный и другие.

– Я против такой категории – "хорошие русские". Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тоннами сюда помощь – мы должны быть благодарны, но они посторонние люди. Нам в голове нужно держать следующее: сколько бы добра россияне ни сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они могут выступать против войны, но не против того, что происходит в России. И второе: никто из них не доказал ничем пока, что способен что-то отстоять. Только разговоры разводят. Нельзя равняться на них ни при каких обстоятельствах. Нам нужно понять, что верить можно только себе. В мире нет лучшего друга Украины, чем сознательный украинец.

– Как вы относитесь к тем, кто с украинским паспортом продолжает жить в России? К примеру, та же актриса Тоня Паперная, дочь наших народных артистов Евгения Паперного и Ольги Сумской?

– Плохо отношусь к этому. Но и в уме держу одно: каждый сам выбирает свой путь. Я в 2014 году его выбрал, определился. И ни минуты не пожалел об этом. Не могу ездить по миру, живу, как и все, под тревогами, душевно истощен, но знаю, что мы здесь на стороне добра. Ибо чужого не захватывали, никому не угрожали. У нас есть бесспорное право самоопределяться: как жить и куда идти. И мы не должны согласовывать это со страной, за весь свой путь ничего не доведшей до успешного окончания. Кто такая Россия? Это толпа, прос*рающая каждую историческую возможность. Ну приведите мне пример, когда Россия воспользовалась шансом и что-то сделала к лучшему в своем развитии. Нет такого периода. Так на кого мы должны равняться? Россия – это пьяница, которая до сих пор что-то изображает.

Что касается украинцев, живущих там… Я не знаю, как с этим живет Оля Сумская. Но дочь взрослая, сама должна нести ответственность за свои поступки. Вот говорят, что дети за родителей не отвечают. Мне кажется, что родители за детей тоже. Как социальный ведущий, могу привести много примеров, когда в ребенка вкладываешь, но получаешь противоположный результат. Такое бывает. Я не осуждаю Олю и не возлагаю на нее вину за то, что так произошло с ее дочерью.

Однако мы должны не забывать о тех, кто сейчас отмалчивается. Ибо не исключено, что после войны многие вернутся и начнут изображать патриотизм. Из той серии, что вышиванку одели – и уже наши. Война доказала, что наличие вышиванки в шкафу не значит, что ты предан Украине. Я знаю людей, которые одевали ее каждый день, но первыми оказались за границей после вторжения. И таких, кто не имел ее, а сейчас – здесь.

– Кто среди известных людей неприятно удивил вас в контексте того, что рассказываете?

– Я здесь буду крайне осторожен, и вот почему: такого рода разговоры, как мне кажется, работают на расшатывание страны. И большую роль в этом играет российская пропаганда, подхватывающая склоки, преследуя цели нас разъединить, поссорить. Мы должны, наоборот, демонстрировать единство. Несмотря на то что много раздражающих факторов существует вокруг – коррупция и прочее, что далеко не радует. Это не нужно умалчивать, но между тем мы должны быть сосредоточены на выполнении своих функций – упорно работать, заниматься честно своим трудом. Все перемены начинаются с каждого из нас. Не с соседа, не с товарища или коллеги: мол, пусть они меняются, а я подтянусь. Нет.

– После закрытия ТРК "Украина" вас пригласили на другой топовый телеканал "1+1 Украина", с февраля вы ведущий программы "Говорит вся страна". Как вам работается?

– Мое отношение к работе будет видно, когда я уйду. Это будет означать, что устал. Ибо ты либо растворяешься в этой работе, либо не работаешь – только так. Время от времени я слышу высказывания, что, возможно, такого рода телепрограммы сейчас не ко времени. Но настаиваю, что именно это актуально. Война побуждает нас к тому, чтобы мы менялись. А без таких программ это невозможно. А что касается упреков, что мы позорим украинцев (тоже иногда звучит такого рода критика), то я посоветовал бы посмотреть в зеркало. Здесь морщина и здесь – что делать? Накладываем лечебный крем. И здесь так же: признавая, что есть проблема, мы становимся на путь исцеления. Я много прошел подобного в России, где выстраивали так называемые потемкинские деревни, создавая иллюзию, что кругом все прекрасно. Нам не нужно такого: давайте честно смотреть на то, кем мы являемся, и меняться. И если историй для нашей программы до сих пор хватает, значит, изменения идут не так, как нам бы хотелось.

– Еще один ваш проект – ютуб-канал "Говорит Суханов", программы об известных украинцах. Как он отличается от того, чем занимаетесь на ТВ?

– Это то же самое, чем занимаюсь на телевидении, – разговоры с людьми. Я не люблю светскую жизнь. Считаю, что это сборище дву*опых представителей человеческого мира, потому что там много лжи, я это не выношу, мне некомфортно там. А в наших программах мы говорим о другом – именно поэтому не каждого хотел бы приглашать к себе. Все, кто появляется в "Говорит Суханов", – это люди, с которыми интересно. Это не о светской жизни. Это о смысле и ценностях.

– Что вас поддерживает морально в такой непростой жизни? Знаю, что любите перезагружаться, создавая свое пространство, – прогулки после эфира по одной и той же улице, кафе, куда всегда заходите, а дома имеете коллекцию чайников-заварников.

– Я считаю, что спасение в этом мире состоит только в этом: строительстве своего мира. И в нем должны быть только твои люди. Сейчас я немного отошел от чайничков, прогулок, потому что многое изменилось в жизни. Но меня вдохновляет одно – и это не очередное изречение, поверьте, а очень действующий лайфхак: если хотя бы раз в день делаешь доброе дело, то это тебя и поддерживает. Однажды уйдешь в иной мир, а что оставишь? Через год, два, пять – еще кого-то кто-то вспомнит, но большей частью – забудут. Мы такие маленькие песчинки во Вселенной. Поэтому нужно что-то оставлять после себя энергетическое. Советом спасти кого-то от чего-то плохого, деревья высадить, воспитать детей, котенка спасти, завести собачку. Вот в этом смысл нашего появления в этом мире.

– В начале января вам исполнится 50 лет. Думали, как пройдет этот день?

– Я не люблю свой день рождения. И никогда не любил. Но обожаю Новый год – это единственный праздник, который жду с детства. Особо люблю подготовку к нему. Первое января – это уже не то. Главный праздник состоялся, а все потуги взрослых его продлить – это искусственно. Мне такое не нравилось – закрывался в своей комнате. И был там один. Вот Рождество будет 25 декабря – тоже люблю. А так как ненавижу все советское, отмечаю Рождество очень давно на католический манер.

– Раньше, пожалуй, чаще праздновали в своей квартире в Латвии.

– Конечно! Там в эти дни невероятно сказочная атмосфера. Сейчас за жильем ухаживают. У меня там есть цветы – растут. Фотографии мне приходят. Не буду говорить, кто мне помогает, но это очень крутой человек, которому доверяю. Сам я был в своей квартире год назад, когда был в командировке. Раньше, когда приезжал в Юрмалу, очень скучал по Киеву. А когда возвращался, не хватало Юрмалы. Но сейчас не знаю, как будет, потому что туда наехало много россиян. А я их не хочу ни слышать, ни видеть. Это для меня просто отвратительные представители человеческого мира. И уже давно так, даже еще до войны. Помню, в рижском аэропорту выстраивалась очередь к рейсу на Москву, а я обходил ее десятой дорогой. Не мог заставить себя пройти рядом. Я не хочу туда возвращаться – ни мыслями, ни физически. Для меня этой страны больше не существует.

– Вы уже долгое время не общаетесь с родителями и другими родными, проживающими в России. Может, сейчас что-то изменилось?

– Сейчас – тоже никак. Я не хочу. Вот мне иногда пишут, мол, как можно отказаться от семьи, от страны. Или еще такое: если для России предатель, то и Украину предаст. Я хочу сказать таким людям, что вы ничего обо мне не поняли, если такое говорите…

Я не верю в любую возможность расцвета так называемой России. Не верю в то, что эта страна когда-нибудь может стать цивилизованной. Не верю в действующую силу русской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих. Они для меня приспособленцы или импотенты – пусть выбирают, третьего не дано. Я не хочу общаться с теми, кто там живет, родственники это или просто знакомые. У меня там нет никого и ничего. За исключением двух людей – бабушки и дедушки. Но они уже в другом мире, и я перед ними честен. Думаю, мною гордятся. Каждый день о них вспоминаю – это единственные люди, которых мне не хватает.

– Какова судьба вашего российского паспорта после получения украинского ?

– У русского истек срок действия в мае. Но пока лежит. Я его держу, потому что нужен для переоформления документов в мою латвийскую квартиру. Она покупалась на этот паспорт. Когда пройду всю эту бумажную волокиту, прямо в учреждении его и выброшу. А для чего он мне? Украинский паспорт для меня – это законное право стать частью людей с большой буквы. Украинский дух – это то, что меня восхищает.

– Ваш украинский – отличный. Когда для себя поняли, что владеете языком уже на хорошем уровне?

– Когда сон приснился на украинском. Я однажды проснулся и понял – все в голове транслировалось по-украински. Никогда не забуду эти ощущения. Я уже не беру уроки украинского, как это было раньше, совершенствую язык с помощью общения и книг.

– Как относитесь к украинцам, публично говорящим на родном языке, а в быту – на русском? Недавно наблюдала на одном из мероприятий такое с вашими коллегами – живо общались между собой на русском.

– Это непростой вопрос, потому что у меня есть такие друзья. Они переживают за Украину – донатят, помогают. Больших патриотов Украины просто не встречал. К примеру, одна подруга родилась в Бердянске и является русскоязычной. Но душу и голову отдаст за Украину. Вот как могу ее осуждать? Она стопроцентная украинка.

Украинский язык должен быть единственным государственным – и это не обсуждается. Каждый человек, у которого есть украинский паспорт, должен знать язык. Мы должны пропагандировать украинское – это тоже не обсуждается. Но речь войдет в каждого без силы и оскорблений, когда человек увидит социальную и юридическую защиту и гарантирование своих прав. На примере Америки. Почему полмира туда съехалось? А потому что там гарантированы права. Если у нас будет мощная экономика и социальная политика – человек будет знать, что законы его защищают, – то вы увидите: мы за год сдвинем русский даже не на второе место, а на самые задворки. Вот на этом нужно сосредоточиться.

Украинцы – это протестная натура, не терпят, когда навязывают, нужно это также учитывать. Таковы мои мысли. Но, пожалуйста, родные, учите украинский, потому что нет ни одной страны без своего языка, истории и традиций. Не обращайте внимание на то, что кто-то насмехается, – это все манипуляции, попытки разъединить. А вы учите себе, потому что мова – она невероятная. И без нее не будет Украины.

Оксана Гейдор. Журналистка раздела LifeStyle, OBOZ.ua