Росія атакувала бойовим дроном укриття ЧАЕС. Що відомо

Українська влада заявила, що в ніч на 14 лютого Росія атакувала безпілотником укриття зруйнованого енергоблока Чорнобильської атомної станції.

Зранку у п'ятницю Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока ЧАЕС.

"Укриття на ЧАЕС пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - написав президент у соцмережах.

На його думку, такі дії Росії вказують, що "Путін точно не готується до переговорів".

"Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить".

Автор фото,Андрій Єрмак Пожежа після влучання дрона на ЧАЕС

Автор фото,ДСНС Залишки російського БПЛА, який атакував ЧАЕС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

На майданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

"Моніторинг триває. Ситуація під контролем", - наголосили в ДСНС.

Речниця ДСНС Світлана Водолага згодом розповіла в ефірі телемарафону про ситуацію на місці російської атаки по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС.

За її словами, рятувальники виявили кілька місць пошкоджень, всі загоряння ліквідовані – відкритого вогню немає. Зараз триває ліквідація тління.

Автор фото,МАГАТЕ

Автор фото,МАГАТЕ Бойова частина дрону змогла пробити укриття

Голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ надасть інформацію про інцидент американським колегам.

"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть", - зазначив він.

МАГАТЕ повідомило, що має інформацію про вибух на ЧАЕС.

"У ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почула вибух із боку нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки реактора № 4 колишньої Чорнобильської АЕС, що спричинило пожежу. Їм повідомили, що БПЛА врізався в дах конфайнменту", - сказано в їхній заяві.

Член Громадської ради з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Фейсбуці пояснив, що дірка від удару БПЛА утворилась в арці, де "зазвичай ходять делегації".

Отвір від дрона в конфайменті, за його словами, не вплине на радіаційний фон України, оскільки під аркою ще є не демонтований об'єкт "Укриття", який закриває розвал четвертого реактора ЧАЕС.

Але цей інцидент може призвести до підняття фону навколо самої Чорнобильської атомної станції, вважає фахівець.

Автор фото,ДСНС Ударний дрон пробив захисну арку над енергоблоком ЧАЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання російським атакам на ядерні об'єкти.

"Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на Арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту", – зазначив він.

Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об'єкти, є "абсолютно неприпустимими".

Будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.

"Привіт від Путіна"

Автор фото,ВВС Зеленський у Мюнхені розповів про удар по ЧАЕС

У Мюнхені на безпековій конференції Володимир Зеленський додав деталей щодо інциденту.

"Вночі була атака по ЧАЕС, удар був у саркофаг, яким закритий блок станції. Це дуже небезпечно, не просто так сорок країн його будували. Розмовляв з Повітряними силами, дрон йшов на висоті 85 метрів, радари не бачать цю висоту. Це дає нам можливість говорити про те, що вони спеціально так запустили", - вважає Зеленський.

"Це значить, що дрон не міг якось змінити напрямок, удар був саме у саркофаг у день початку безпекової конференції в Мюнхені. Це найбільш небезпечний об'єкт у Європі. Це зрозуміли привіт від Путіна для безпекової конференції. Людина не хоче миру, у нього комфортні умови бити по ЧАЕС".

Реакція Росії

Росія звично заперечує удари по об'єктах ядерної енергетики. Цього разу речник Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що "Росія не завдає ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України".

Він твердить, що "будь-які твердження про причетність Москви до таких ударів - провокація та підтасовування".

Такі ж заяви Москва робила кожного разу, коли російські ракети та дрони пролітали біля атомних станцій.

Також Росія заперечувала удар по Хмельницькій АЕС, коли російські дрони вибили вікна та завдали руйнувань будівлям цієї атомної станції 25 жовтня 2023 року.

Що таке укриття ЧАЕС

Пожежа на Чорнобильській атомній станції сталася 26 квітня 1986 року. За кілька місяців після цієї найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття над четвертим реактором станції збудували об'єкт "Укриття", який з часом почали називати "Саркофаг". Планувалося, що він слугуватиме 30 років.

Але швидко виявилося, що навіть "Саркофаг", побудований із сотень тисяч тонн бетоносуміші і металоконструкцій, не є повністю герметичним та вкривається щілинами і шпаринами, загальна площа яких з часом сягнула понад тисячі квадратних метрів.

Тому 2007 року після тривалих переговорів із європейськими партнерами уряд України, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також консорціум французьких компаній "Новарка" підписали угоду про будівництво нового укриття. Повністю завершили роботи в 2019 році.

Станом на зараз укриття ЧАЕС - це найбільша рухома наземна конструкція світу.

Автор фото,AP Новий "саркофаг" ЧАЕС будували майже десять років 3 тисячі робітників.

Новий безпечний конфайнмент вражає розмірами: близько 165 метрів завдовшки, 260 метрів завширшки і 110 метрів заввишки.

Укриття вище за американську Статую свободи і лондонський Біг Бен. Хоча воно і поступається паризькій Ейфелевій вежі за висотою, але з металу, використаного для будівництва споруди в Чорнобилі, можна було б побудувати три таких вежі.

Загальна вага усього об'єкту з обладнанням - близько 31 тисячі тонн.

Металева основа і обшивка укриття важать близько 25 тисяч тонн.

Аби зібрати всі металеві сегменти арки конфайнмента, використали 500 тисяч болтів.

Площа загального покриття Чорнобильського сталевого гіганта - 86 тисяч квадратних метрів, що дорівнює 12-ти футбольним полям.

Будувати нове укриття почали 2012 року після завершення підготовчих робіт. Майданчик був розташований на безпечній відстані він старого "Саркофагу" з огляду на високий радіаційний фон навколо нього.

Саме цей фактор ускладнив процес встановлення нового безпечного конфайнменту над укриттям, побудованим у листопаді 1986 року.

По спеціальних рейках гігантську споруду просували у напрямку старого укриття зі швидкістю 6 метрів на день. Спеціально створені надпотужні крани закріпили її над четвертим реактором.

Загальна вартість проєкту - 2,15 мільярда доларів США.

Конфайнмент, він же укриття, він же "саркофаг", заховав під собою четвертий реактор ЧАЕС, а разом із ним 200 тонн залишків ядерного палива, 43 тисячі кубометрів високорадіоактивних відходів, 630 тисяч радіоактивних відходів і чотири тонни радіоактивного пилу щонайменше на 100 років.