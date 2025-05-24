Вчені готуються до нової пандемії. Що про неї відомо

Вчені усе частіше висловлюють свої побоювання через епідемію пташиного грипу. Майже непомітна, вона уже не перший місяць розповзається по планеті - і, за словами експертів, цілком може досягти масштабів пандемії.

При цьому інфекціоністи, які вивчають розвиток захворювань, нагадують: кількість підтверджених діагнозів завжди значно нижча ніж реальна кількість хворих.

Не виключено, що США вже пройшли цю точку неповернення, за якою початок нової пандемії - це тільки питання часу.

Йдеться про вкрай заразний штам пташиного грипу H5N1 - сьогодні він вже добрався до всіх континентів, крім Австралазії. Так називають ділянку Тихого океану від Нової Гвінеї до Нової Зеландії, яка охоплює прилеглі острови.

Інфекцію діагностували навіть у пінгвінів в Антарктиці та верблюдів на Близькому Сході.

Згідно з даними міністерства сільського господарства США (USDA), хворі на пташиний грип є у всіх 50 американських штатах - як на фермах, так і в дикій природі.

Більше того, інфекція вже вийшла за межі виключно птахофабрик, заразивши десь 1000 стад молочних корів. Серед людей медики нарахували щонайменше 70 випадків зараження пташиним вірусом. Серед них одна людина вже померла.

За словами Кейтлін Ріверс, яка викладає епідеміологію в Школі суспільної охорони праці імені Блумберга (Університет Джонса Хопкінса), є версія, що час, коли поширення вірусу можна було зупинити, вже упущений.

А все через дії влади - спочатку адміністрації Байдена, а тепер і Трампа.

Наприклад, в різних штатах діють різні правила щодо ввезення та вивезення скоту.

"Пташиний грип - це не якась тимчасова проблема. Раніше помилково вважали, що хвороба зникне сама по собі. Зараз приходить розуміння, що це серйозна проблема, яку треба контролювати", - пояснює Ріверс.

"Сьогодні пріоритет - діагностика, - додає вона. - Потрібно ретельно досліджувати випадки захворювання серед людей, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухається мутація вірусу - саме звідти надходить головна загроза".

Чи чекати на пандемію

Епідеміологи всерйоз занепокоєні тим, що до такого розвитку подій недостатньо підготовлені навіть в США, не кажучи вже про менш забезпечені країни.

"Якщо ми дамо вірусу достатньо можливостей безперервно еволюціонувати, поступово адаптуючись до зараження інших ссавців, нинішній спалах інфекції серед тварин в США може стати спусковим гачком нової пандемії", - запевняє професор медицини з Університету Торонто Камран Хан.

"Про те, що для людини H5N1 - вірус дуже небезпечний, ми прекрасно знаємо з історії", - додав він.

Пташиний грип не є якоюсь новою проблемою, але зараз вчені занепокоєні ним із трьох основних причин.

По-перше, велика кількість заражених видів ссавців (за даними ООН, їх не менше 70) - від різних домашніх тварин на фермах до домашніх улюбленців і диких звірів.

По-друге, особливо швидко він поширюється серед корів, а ті перебувають у тіснішому контакті з людьми.

По-третє, в сфері охорони громадського здоров'я робота адміністрації Трампа викликала хаос: спеціалістів із інфекційних захворювань скоротили вдвічі відразу в кількох державних агентствах. Через це припинили обов'язкове тестування на пташиний грип.

А посилений контроль за іноземними працівниками (в тому числі зайнятими в сільському господарстві) змушує багатьох нелегальних мігрантів уникати тестування через страх можливої депортації.

Автор фото,Getty Images Випадки зараження пташиним грипом дійних корів зафіксували у понад 1 000 молочних стад у всіх 50 американських штатах

Чи може пташиний грип перейти до людини

Пандемічний потенціал захворювання, який передається людині від тварин строго визначається тим, чи може воно потім передатися від людини до людини.

Пташиний грип, наскільки нам відомо, поки що так не передається.

За даними Всесвітньої організації з охорони здоров'я тварин (WOAH), в квітні зафіксували 59 спалахів пташиного грипу серед домашніх птахів, а також 44 спалахи серед інших птахів і ссавців у Північній та Південній Америках, Азії та Європі.

З грудня 2024 року також зафіксували випадки зараження H5N1 у людей. Їх зареєстрували в США, Великій Британії, Індії, Мексиці, Камбоджі та В'єтнамі.

Автор фото,Anadolu via Getty Images Штам пташиного грипу H5N1 виявили навіть у антарктичного морського котика та морських слонів

Протягом десятиліть пташиний грип залишався вірусом, що вражає переважно птахів. Проблеми у людей він викликав дуже рідко.

Але тепер інфекція долає міжвидові бар'єри частіше, причому значно швидше.

"З біологічного погляду, ці величезні стрибки через види - це не просто перехід від качок до голубів, - каже професорка Ріверс. - Ймовірність того, що вірус продовжить розвиватися і стане загрозою для людини, росте з кожним днем".

Ріверс попереджає, що якщо вірус не локалізувати, то треба бути готовими до "раптового оновлення штаму".

"Цей вірус в цілому відомий своєю здатністю мінятися і адаптуватися, - пояснює вона. - і медики давно побоюються, що чим довше інфекція циркулює, тим більше у неї шляхів для адаптації. Це як рух, який поступово набирає сили".

Державні кордони для птахів не перешкода, тож вчені побоюються, що з початком весняного сезону міграції поширення тільки прискориться.

Автор фото,China Photos / Stringer via Getty Images Китай, Мексика, Індія та Франція вже кілька років вакцинують птахів від пташиного грипу

Чи існує вакцина від пташиного грипу

Вакцинація сільськогосподарських тварин викликає палкі дискусії. Фермери, яким доводиться знищувати хворі стада, були би раді натомість вакцинувати птахів (від гусок до курок), але це далеко не так просто.

Провести ефективну масову вакцинацію птахів складно. Вакцина швидко закінчується, і деякі ферми залишаються вакцинованими тільки частково, що може призвести до розвитку в патогену стійкості до пташиного імунітету, каже доктор Мунір Ікбал, керівник групи з пташиного грипу та хвороби Ньюкасла в британському Інституті Пірбрайта.

"У Франції, наприклад, стали вакцинувати качок - і рівень заражень тут же сильно впав. Циркуляція вірусу послабшала, проте це діє на регіональному рівні", - каже він.

Євросоюз розробляє рекомендації, згідно з якими кожна країна зможе проводити вакцинацію самостійно. Але навіть вакцинована і на вигляд здорова пташка все ще може виявитися носієм активного вірусу і передати його назад дикій популяції птахів.

Американська влада довгий час опиралася вакцинації домашніх птахів, побоюючись, що введення в харчовий ланцюг країни вакцин може призвести до заборони на експорт із США продуктів тваринного походження.

Але недавно міністерство сільського господарства США (USDA) все ж узгодило дозвіл використовувати оновлену вакцину від H5N1 для захисту домашніх птахів.

Професор Іен Браун, який очолює в британському Інституті Пірбрайта в Уокінгу кафедру вірусів птахів, закликає ретельно стежити за поширенням епідемії H1N5, що спалахнула в США

А як щодо вакцинації людей

На всякий випадок держвідомства в США та низці інших країн приберегли для свого населення не один мільйон доз вакцини від пташиного грипу.

"Ці вакцини використають тільки в умовах підвищеного ризику, тобто вони призначені тільки для працівників, які перебувають в тісному контакті з тваринами", - пояснює доктор Хан.

Камран Хан також є засновником BlueDot, однією з перших компаній, що займаються технологіями спостереження, яка виявила у Китаї вірус Covid-19

"Якщо цей вірус дійсно призведе до пандемії, то саме цей штам використають для розробки нової вакцини та її масового виробництва", - додає він.

Налагоджування виробництва потребує часу, але існуючі запаси можуть стати тимчасовим рішенням.

"У нас є деякі вакцини, які, можливо, і не підходять ідеально, але на ранніх стадіях пандемії хоч якийсь рівень імунітету вони забезпечать".

Автор: Анджела Хеншел,ВВС