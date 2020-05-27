Коронавирус на Житомирщине: уже более 50% инфицированных выздоровели

В Житомирской области за минувшие сутки, 26 мая, количество выздоровевших вдвое превысило количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной лабораторный центр.
Сейчас на Житомирщине зафиксировано 660 подтвержденных диагнозов коронавируса. 342 жителя области уже преодолели эту болезнь, что составляет 52% от всех инфицированных.
За прошедшие сутки в области выздоровели 30 человек. Это жители Коростенского (10), Хорошевского (1), Малинского (7), Романовского (1), Андрушевского (1), Любарского (6), Бердичевского (4) районов.
Наибольшее количество пациентов, которые уже вылечились, зафиксировано в Житомире (100), Коростенском (82), Бердичевском (64) и Малинском (36) районах.
В Украине также за последние двое суток количество тех, кто вылечился, превышает количество новых заражений.