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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 27 » 15:27:03

Коронавирус на Житомирщине: уже более 50% инфицированных выздоровели

Вчера, 15:47:03 594 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус на Житомирщине: уже более 50% инфицированных выздоровели

 В Житомирской области за минувшие сутки, 26 мая, количество выздоровевших вдвое превысило количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Сейчас на Житомирщине зафиксировано 660 подтвержденных диагнозов коронавируса. 342 жителя области уже преодолели эту болезнь, что составляет 52% от всех инфицированных.

За прошедшие сутки в области выздоровели 30 человек. Это жители Коростенского (10), Хорошевского (1), Малинского (7), Романовского (1), Андрушевского (1), Любарского (6), Бердичевского (4) районов.



Наибольшее количество пациентов, которые уже вылечились, зафиксировано в Житомире (100), Коростенском (82), Бердичевском (64) и Малинском (36) районах.

В Украине также за последние двое суток количество тех, кто вылечился, превышает количество новых заражений.
Тэги: коронавирус, статистика, Житомирская область
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:34:41, Вчера [Материал]
0

Гарна новина, сподіваюсь тенденція одужання буде ще кращою!
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