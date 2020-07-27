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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 27 » 15:08:02

Более 100 случаев COVID-19: Житомирская область не готова к ослаблению карантина

Сегодня, 15:29:02 1114 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 100 случаев COVID-19: Житомирская область не готова к ослаблению карантина

 В течение недели в Житомирской области зафиксировали существенный рост количества больных коронавирусом. Это связывают с игнорированием людьми противоэпидемических требований.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.
 

"По информации и аналитическим материалам управления здравоохранения Житомирской ОГА, этому способствовало несоблюдение противоэпидемических мероприятий, в том числе неношение масок в общественных местах и ​​большое скопление людей", - отметил Мельник.


В целом на протяжении прошлой недели на Житомирщине подтвердили 112 новых случаев коронавируса. За последние сутки, 26 июля, 14 новых случаев. Поэтому, Житомирщина не готова к ослаблению карантина. По состоянию на 27 июля в области высокая динамика заболеваемости.

Всего в Житомирской области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 1723 человек. 1373 уже выздоровели, 35 - умерли.

Тэги: коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 1
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:35:28, Сегодня [Материал]
0

А через месяц после начала занятий в школах и универах никаких инфекционных заведений и реанимаций не хватит.
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