Более 100 случаев COVID-19: Житомирская область не готова к ослаблению карантина

В течение недели в Житомирской области зафиксировали существенный рост количества больных коронавирусом. Это связывают с игнорированием людьми противоэпидемических требований.
Об этом во время онлайн-брифинга рассказал пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.
"По информации и аналитическим материалам управления здравоохранения Житомирской ОГА, этому способствовало несоблюдение противоэпидемических мероприятий, в том числе неношение масок в общественных местах и большое скопление людей", - отметил Мельник.
В целом на протяжении прошлой недели на Житомирщине подтвердили 112 новых случаев коронавируса. За последние сутки, 26 июля, 14 новых случаев. Поэтому, Житомирщина не готова к ослаблению карантина. По состоянию на 27 июля в области высокая динамика заболеваемости
.
Всего в Житомирской области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 1723 человек. 1373 уже выздоровели, 35 - умерли.