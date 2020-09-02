ГО «За Житомир твоєї мрії»: «Сухомлин почав працювати після звернення Олени Розенблат»

Після того, як Олена Розенблат звернула увагу влади на те, що Житомиру потрібен скейт-парк, у новинах з’явилася інформація, що його побудують на Новому бульварі. Про це повідомили на позачерговій сесії Житомирської міськради, яка відбулась сьогодні, 2 вересня.
«Я отримала багато звернень та коментарів про те, що уже багато років наша молодь чекає на будівництво скейт-парку у Житомирі. Сьогодні мені дуже приємно, що влада відреагувала і заявила про те, що його все ж таки побудують. Дякую кожному житомирянину за позицію, будемо разом контролювати будівництво. Приємно бачити, що нарешті влада працює на житомирян»,
- зазначила Олена Розенблат, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».
Нагадаємо, як повідомлялося нещодавно, мешканці Житомира давно просять владу зробити скейт-парк
. "...За мною знаходиться «клітка», стільки розмов йдеться про те, що люди хочуть тут скейт-парк. Я не розумію, яка проблема піти на зустріч людям і не робити тут музей, як вже розповідали, або вигадувати не потрібні нікому локації. Люди просять, люди хочуть. Дайте їм можливість проводити тут час»
, - наголошувала керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.