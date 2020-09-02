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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 2 » 16:36:26

ГО «За Житомир твоєї мрії»: «Сухомлин почав працювати після звернення Олени Розенблат»   PR  

Сегодня, 16:41:26 300 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ГО «За Житомир твоєї мрії»: «Сухомлин почав працювати після звернення Олени Розенблат»

 Після того, як Олена Розенблат звернула увагу влади на те, що Житомиру потрібен скейт-парк, у новинах з’явилася інформація, що його побудують на Новому бульварі. Про це повідомили на позачерговій  сесії Житомирської міськради, яка відбулась сьогодні, 2 вересня.

«Я отримала багато звернень та коментарів про те, що уже багато років наша молодь чекає на будівництво скейт-парку у Житомирі. Сьогодні мені дуже приємно, що влада відреагувала і заявила про те, що його все ж таки побудують. Дякую кожному житомирянину за позицію, будемо разом контролювати будівництво. Приємно бачити, що нарешті влада працює на житомирян», - зазначила Олена Розенблат, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».

Нагадаємо, як повідомлялося нещодавно, мешканці Житомира давно просять владу зробити скейт-парк. "...За мною знаходиться «клітка», стільки розмов йдеться про те, що люди хочуть тут скейт-парк. Я не розумію, яка проблема піти на зустріч людям і не робити тут музей, як вже розповідали, або вигадувати не потрібні нікому локації. Люди просять, люди хочуть. Дайте їм можливість проводити тут час», - наголошувала керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.
 
Тэги: Елена Розенблат
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:24:38, Сегодня [Материал]
-1

Житомиру надо сохранить Житомирскую вторую городскую больницу которую сегодня депутаты продажные загнали в долговую яму. А вы сказки расказываете. Вот к прмеру Ваш родственник Хренов хочет эту больницу и выкупить. Именно Хренов включил в список эту больницу будучи советником у Супрун.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:26:14, Сегодня [Материал]
-1

И вот именно эти крысиные шалости ваших родственников и не позволят Вам стать мэром Житомира
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