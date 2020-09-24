«Водії мають бути відповідальними, а Житомир – безпечним» – Віктор Євдокимов

Тільки в цьому році в період з 1 січня по 31 серпня на Житомирщині сталося 605 дорожньо-транспортних пригод в яких постраждали люди. Трохи більше, ніж за півроку на дорогах загинуло 106 жителів області, ще 740 були травмовані в ДТП.
Щодня місцеві ЗМІ повідомляють про ДТП, які призвели до сумних наслідків. Ніхто не застрахований від аварії — ні бідний, ні багатий, ні високопосадовець, ні діти, ні пенсіонери. На дорозі усі рівні. І ДТП, яка сталася днями в Житомирі поблизу майдану Соборного вкотре нагадала про те, як просто можна обірвати чиєсь життя чи скалічити назавжди та позбавити майбутнього, когось, або ж себе.
Попри всі латання доріг, нову розмітку та інші «покращення життя», міська влада та патрульна поліція не надто переймаються безпекою на дорогах міста.
«Житомир має бути безпечним. Необхідно встановити вуличні паркани, які хоч якось вповільнять швидкість автівки, якщо її занесе на тротуар, необхідно оновити дорожнє покриття, адже водіям складно „ловити“ кожну яму і це безпосередньо приводить до аварійних ситуацій і вкрай необхідно — встановити світлофори, пішохідні переходи та необхідні дорожні знаки там, де їх зараз немає, адже вже не один водій мені жалівся, що у деяких районах у нашому місті можна їхати хіба що інтуїтивно», — прокоментував жахливу подію на своїй сторінці у Фейсбук претендент на посаду голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов.
Світлофори, які не завжди видно за деревами, неосвітлені в темну пору нерегульовані пішохідні переходи, автівки, припарковані на хідниках і не тільки, майже повна відсутність будь яких захисних елементів тротуарів — перелік можна продовжувати довго. І в кожному районі міста він буде актуальним. Варто лише пригадати «смертельний перехід» на проспекті Миру, де щороку гинуть люди, перебігаючи дорогу. Чи хтось в міських чиновників подумав про те, як зупинити пішоходів чи хоча б змусити водіїв знижувати швидкість? Ні, адже там є підземний перехід, яким житомиряни вперто нехтують. То ж нехай?
«Тільки за 2019 рік на дорогах України загинуло 3454 людей. Це більше, ніж в Китаї померло від початку епідемії коронавірусу. Декілька десятків українців гинуть у ДТП щотижня. 40% ДТП трапляються через перевищення швидкості», — повідомив міністр Інфраструктури України Владислав Криклій.
Президент Володимир Зеленський назвав це справжньою війною на дорогах, яку треба негайно зупинити.