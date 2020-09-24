«Водії мають бути відповідальними, а Житомир – безпечним» – Віктор Євдокимов

«Житомир має бути безпечним. Необхідно встановити вуличні паркани, які хоч якось вповільнять швидкість автівки, якщо її занесе на тротуар, необхідно оновити дорожнє покриття, адже водіям складно „ловити“ кожну яму і це безпосередньо приводить до аварійних ситуацій і вкрай необхідно — встановити світлофори, пішохідні переходи та необхідні дорожні знаки там, де їх зараз немає, адже вже не один водій мені жалівся, що у деяких районах у нашому місті можна їхати хіба що інтуїтивно», — прокоментував жахливу подію на своїй сторінці у Фейсбук претендент на посаду голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов.