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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 9 » 09:18:34

Житомирщина оказалась в тройке лидеров по количеству новых больных COVID-19

Сегодня, 09:39:34 903 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина оказалась в тройке лидеров по количеству новых больных COVID-19

 Количество больных коронавирусной инфекцией в Житомирской области стремительно растет. За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 637 человек. Больше только в Харьковской области (717) и Киевской (748).

С учетом численности населения в регионах - Житомирская область вообще лидер.

В Житомирской области продолжают болеть коронавирус 8 291 человек. Вылечились - 19 877 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев от COVID-19 - 308.

По информации Житомирской ОГА, в больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 66,2% коек.

Тэги: Житомирщина, коронавирус
Комментариев: 5
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 11:44:42, Сегодня [Материал]

и всем похуй
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:22:58, Сегодня [Материал]

Если не считать нагрузку на медицину, то суммарное кол-во заболевших и выздоровевших, всего 29к человек. По состоянию на 1июня 2020 года, население Житомирщины составляло 1 203 652 человека. Т.е. в цифрах по области, кол-во смешное. Да, тут не учитывают тех кто болеет, но не ставят им диагноз (например, люди не хотят платить за тест), или бессимптомные больные, или те кто в легкой форме и т.д. Но все-равно, даже если всех их сюда приплюсовать, цифра все еще не будет даже и близко ужасающей. Возможно когда прирост пойдет с каждым днем кратный, вот тогда уже люди могут начать задумываться.
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 21:25:38, Сегодня [Материал]

ай, у нас кучу народу не делает тестов,все бродят без масок, это дело времени просто, скоро будет страшно
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 17:34:45, Сегодня [Материал]

В Житомирской области продолжают болеть коронавирус 8 291 человек. Вылечились - 19 877 человек.
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А на картинке кол-во вылечившихся написано 10371. И чему верить?
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 18:41:57, Сегодня [Материал]

Та нічому, бо ти всі ті цифри приблизні і не відповідають дійсності. Насправді хворих на С-19 на багато більше, а носіів ще більше.
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