Житомирщина оказалась в тройке лидеров по количеству новых больных COVID-19

Количество больных коронавирусной инфекцией в Житомирской области стремительно растет. За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 637 человек. Больше только в Харьковской области (717) и Киевской (748).
С учетом численности населения в регионах - Житомирская область вообще лидер.
В Житомирской области продолжают болеть коронавирус 8 291 человек. Вылечились - 19 877 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев от COVID-19 - 308.
По информации Житомирской ОГА, в больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 66,2% коек.
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А на картинке кол-во вылечившихся написано 10371. И чему верить?