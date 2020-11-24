Более 3000 житомирян сейчас болеют COVID-19: официальная статистика на 24 ноября

В Житомирской области за минувшие сутки, 23 ноября, от коронавируса выздоровели 777 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Житомирским областным центром общественного здоровья
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Больше всего выздоровевших: в Бердичевском районе (104), Новоград-Волынском районе (86) и в Житомире (68).
В течение суток подтверждено 192 новых случая заболевания коронавирусом, 97 из них - в Житомире.
Также было зафиксировано еще 7 летальных случаев. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, с начала года в Житомирской области умерли 456 человек.
Согласно с официальной статистикой, по состоянию на 24 ноября на Житомирщине 11 034 активных больных COVID-19. Наибольшее количество инфицированных в Житомире - 3 343 человека.
В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 48,3% коек.