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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 24 » 12:40:24

Более 3000 житомирян сейчас болеют COVID-19: официальная статистика на 24 ноября

Сегодня, 13:00:24 177 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 3000 житомирян сейчас болеют COVID-19: официальная статистика на 24 ноября

 В Житомирской области за минувшие сутки, 23 ноября, от коронавируса выздоровели 777 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Житомирским областным центром общественного здоровья.

Больше всего выздоровевших: в Бердичевском районе (104), Новоград-Волынском районе (86) и в Житомире (68).

В течение суток подтверждено 192 новых случая заболевания коронавирусом, 97 из них - в Житомире.

Также было зафиксировано еще 7 летальных случаев. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, с начала года в Житомирской области умерли 456 человек.

Согласно с официальной статистикой, по состоянию на 24 ноября на Житомирщине 11 034 активных больных COVID-19. Наибольшее количество инфицированных в Житомире - 3 343 человека.

В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 48,3% коек.

Тэги: статистика, Житомир, коронавирус
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