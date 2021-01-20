Депутатська комісія міськради підтримала пропозицію про перейменування парку Гагаріна на Шодуарівський, - Людмила Зубко

«Шодуарівський парк – унікальна пам’ятка нашої історії. Надання йому автентичної назви є відновленням самобутності Житомира, шануванням історичних постатей, які жили тут і створювали особливу неповторність міста. Переконана, чудові краєвиди, мальовничі береги Тетерева, минуле та легенди парку привернуть увагу не тільки українців, а й закордонних гостей. Враховуючи це, як депутати, в пріоритеті маємо завдання – дбати про розвиток культури та туризму», - підкреслила вона.