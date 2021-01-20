Депутатська комісія міськради підтримала пропозицію про перейменування парку Гагаріна на Шодуарівський, - Людмила Зубко

Комісія з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради підтримала пропозицію та звернення громадських організацій, істориків, науковців, краєзнавців щодо перейменування парку культури і відпочинку імені Юрія Гагаріна на Шодуарівський. Відповідний проєкт рішення постійна комісія ухвалила на засіданні 13 січня 2021 року з подальшим винесенням його на розгляд сесії Житомирської міської ради. Про це повідомила голова комісії Людмила Зубко.
За словами Людмили Зубко, на часі відроджувати історичну спадщину, розвивати культурний і туристичний потенціал міста.
«Шодуарівський парк – унікальна пам’ятка нашої історії. Надання йому автентичної назви є відновленням самобутності Житомира, шануванням історичних постатей, які жили тут і створювали особливу неповторність міста. Переконана, чудові краєвиди, мальовничі береги Тетерева, минуле та легенди парку привернуть увагу не тільки українців, а й закордонних гостей. Враховуючи це, як депутати, в пріоритеті маємо завдання – дбати про розвиток культури та туризму», - підкреслила вона.
Також ініціаторами перейменування були небайдужі житомиряни та краєзнавці. «Історично цей парк, незважаючи на велику причетність Житомира до радянської космонавтики, не має прямого зв'язку з постаттю першого космонавта Юрія Гагаріна. Натомість має безпосереднє відношення до особистості відомого громадського діяча, благодійника барона Івана Максиміліановича де Шодуара, який цей парк заснував і жертвував значні кошти на соціальні потреби та розвиток Житомира»
, - розповів краєзнавець Сергій Собчук.
Довідково:
Чотири покоління Шодуарів включно з останнім представником роду Іваном Шодуаром пов’язані з Україною та Житомирщиною. Родина Шодуарів більшу частину своїх прибутків майже 100 років спрямовувала на благодійну та просвітницьку діяльність.
Барон Іван Максиміліанович відігравав значну роль у суспільному житті Житомира. Активний, цілеспрямований меценат був членом, головою, часто засновником багатьох громадських організацій різних напрямків. Серед яких — опіка дитячих притулків, ремісничих шкіл, гімназій, їдалень та лікарень для бідних, духовних закладів. Створення Товариств боротьби з туберкульозом та Червоного Хреста. Під час першої Світової війни Іван Шодуар за власні кошти утримував військовий госпіталь. Знавець живопису та колекціонер заповів Житомиру картинну галерею західноєвропейського мистецтва, зібрану поколіннями своєї родини. Вона стала основою сучасного художнього музею міста.
На початку 20 століття Іван Шодуар разом з будівництвом палацу-музею створив на схилах Тетерева парк, справжній витвір мистецтва. Тут були зібрані дерева з різних континентів і кліматичних зон. Рослини з Індії, Австралії, Південної Америки. Закладено оранжерею з дивовижними трояндами, зимовий сад з пальмами, встановлено більше десятка античних мармурових скульптур та акваріуми з екзотичними рибами.
Після приходу до влади більшовиків, під час громадянської та другої Світової воєн парк зазнав пошкоджень, переоблаштувань і під впливом часу втратив свій первинний вигляд. Але багато що залишилось: алеї, альтанки, оглядові майданчики, екзотичне дерево. Славнозвісна статуя богині Діани, покровительки полювання та мисливців.
В Радянські часи парк поступово реконструювали згідно з поглядами того часу, а з початком космічної ери він був названий ім’ям Гагаріна.
Пресслужба Людмили Зубко
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