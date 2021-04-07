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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 7 » 10:39:37

Коронавирус за сутки унес жизни 19 жителей Житомирской области: статистика на 7 апреля

Вчера, 10:45:37 1219 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус за сутки унес жизни 19 жителей Житомирской области: статистика на 7 апреля

 В Житомирской области по состоянию на 7 апреля 19 251 активных больных COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 6 650 человек

За прошедшие сутки в облцентре подтверждено 137 новых случаев. В целом по области - 465 новых больных, 896 человек выздоровели.

Наибольшее количество активных больных в Житомире, Новоград-Волынском (2 705), Бердичеве (1 069) и Житомирском районе (1 499).

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом за сутки зафиксировали еще 19 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1305 жителей Житомирской области.

В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 66,25% коек.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
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Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:23:01, Вчера [Материал]

У нас что кроме вирусов новостей в Житомире нет?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:29:14, Вчера [Материал]

В Житомире за полтора года померло от вируса 364 человека -меньше одного человека в день. Сколько в общем, в день хоронят людей в Житомире? Массу людей от разных болезней . Признайтесь в том, что медецины в Житомире нету.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:31:13, Вчера [Материал]

Зачем подняли цену на газ с первого апреля? У людей всеравно нечем платить. ведь они не работают. а пенсионеры почти вымерли.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 19:06:11, Вчера [Материал]

2 месяца было окно перехода на другого поставщика, и перейти можно в любой день, хоть сегодня. Процедура не сложная, и не долгая. Если люди не хотят этим маяться - пусть платят дороже.

Кстати, Житомиргазсбыт оставил цену 6.99 грн. Так что я не знаю, где ты увидел ее поднятие с 1 апреля.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:49:20, Вчера [Материал]

Бензин 30 гривен за литр. Где купить лошадь ?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 15:18:04, Вчера [Материал]

овёс по 5 гривен за кг
калорийность овса меньше бензина в 3,5 раза
а жрёт его коняка больше, чем легковушка бензина.....
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 19:08:07, Вчера [Материал]

Пешком ходи, здоровье больше будет. Пересядь на велосипед. Выбор есть всегда)
Люди, покупающие машины, ровно как и берущие кредиты, должны прекрасно отдавать себе отчет в том, какие сопутствующие затраты нужно будет нести после приобретения автомобиля. Чудес не бывает, не все подвластно.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:06:57, Вчера [Материал]

В таком случае лошадь отпадает.
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