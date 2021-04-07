Коронавирус за сутки унес жизни 19 жителей Житомирской области: статистика на 7 апреля

В Житомирской области по состоянию на 7 апреля 19 251 активных больных COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике
, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 6 650 человек
За прошедшие сутки в облцентре подтверждено 137 новых случаев. В целом по области - 465 новых больных, 896 человек выздоровели
.
Наибольшее количество активных больных в Житомире, Новоград-Волынском (2 705), Бердичеве (1 069) и Житомирском районе (1 499).
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом за сутки зафиксировали еще 19 летальных случаев
. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1305 жителей Житомирской области.
В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 66,25% коек
.