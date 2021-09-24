Ігор Гундич став заступником лідера Житомирського обласного «УДАРу» Олега Дзюбенка. ФОТО

Ігор Гундич, голова Житомирської обласної державної адміністрації (2016-2019 роки), став заступником лідера Житомирського обласного «УДАРу» Олега Дзюбенка. Таке рішення одноголосно ухвалили учасники загальних зборів обласної організації партії вчора, 23 вересня, у Житомирі.
Коментуючи приєднання Ігоря Гундича до команди «УДАРу» та призначення його на керівну посаду у партії, Олег Дзюбенко зазначив: Ігор Петрович – це прогресивний член нашої команди, я впевнений, що він, як досвідчений політик, громадський діяч та голова Житомирської облдержадміністрації у 2016-2019 роках значно підсилить нашу команду, і всі разом ми втілимо нашу мрію з будівництва успішної, європейської України.
Ігор Гундич, новообраний заступник лідера Житомирської організації партії «УДАР Віталія Кличка» подякував партійцям за довіру, та закликав охочих активних жителів Житомирщини приєднуватися до команди. Він зазначив, що головне завдання зараз – розбудувати партію в усіх громадах Житомирщини
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- В нашій області сьогодні 66 громад, і ми вже працюємо над тим, що в кожній громаді були представники нашої партії. Перед нами зараз багато серйозних завдань та викликів. Кожен, присутній сьогодні з нами, дав чітку відповідь на питання: «Чому я тут?». Кожен з нас тут, заради того, щоб розвивалися наші міста та села. Ми мріємо про сильну, незалежну Україну, в якій ми живемо. І звісно, ми мріємо про краще майбутнє наших батьків, дітей та онуків. Це об’єднує усіх нас. Саме тому я закликаю усіх небайдужих, активних людей долучатися до нашої команди «УДАРу Віталія Кличка» і разом будувати ту державу, за яку ми стояли на майданах, яку сьогодні боронять наші воїни на лінії фронту
, - заявив заступник лідера Житомирської організації партії «УДАР Віталія Кличка» Ігор Гундич.
Під час заходу лідер «УДАРу» на Житомирщині Олег Дзюбенко вручив партійні квитки новим членам партії.
На зборах неодноразово зазначалося, що лідер партії Віталій Кличко, як колишній спортсмен, що прославив Україну на весь світ, і сьогодні як міський голова Києва є достойним представником нашої держави, якого визнають та підтримують на міжнародній політичній арені: «Нашого лідера Віталія Кличка знають та поважають в Україні та світі, його підтримують впливові європейські політики. Він збирає навколо себе потужну команду, гідну альтернативу діючим політичним силам, на яку давно чекали українці. І наша спільна мета – сформувати таку сильну команду однодумців на Житомирщині, яка поділяє погляди лідера та зможе реалізувати програму партії», - зазначив Олег Дзюбенко.