Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 24 Сентября 2021    20:04:57
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Сентябрь » 24 » 12:50:34

Ігор Гундич став заступником лідера Житомирського обласного «УДАРу» Олега Дзюбенка. ФОТО   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 12:50:34 493 19 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Ігор Гундич став заступником лідера Житомирського обласного «УДАРу» Олега Дзюбенка. ФОТО

 Ігор Гундич, голова Житомирської обласної державної адміністрації (2016-2019 роки), став заступником лідера Житомирського обласного «УДАРу» Олега Дзюбенка. Таке рішення одноголосно ухвалили учасники загальних зборів обласної організації партії вчора, 23 вересня, у Житомирі.

Коментуючи приєднання Ігоря Гундича до команди «УДАРу» та призначення його на керівну посаду у партії, Олег Дзюбенко зазначив: Ігор Петрович – це прогресивний член нашої команди, я впевнений, що він, як досвідчений політик, громадський діяч та голова Житомирської облдержадміністрації  у 2016-2019 роках значно підсилить нашу команду, і всі разом ми втілимо нашу мрію з будівництва успішної, європейської України.

Ігор Гундич, новообраний заступник лідера Житомирської організації партії «УДАР Віталія Кличка» подякував партійцям за довіру, та закликав охочих активних жителів Житомирщини приєднуватися до команди. Він зазначив, що головне завдання зараз – розбудувати партію в усіх громадах Житомирщини.

- В нашій області сьогодні 66 громад, і ми вже працюємо над тим, що в кожній громаді були представники нашої партії. Перед нами зараз багато серйозних завдань та викликів. Кожен, присутній сьогодні з нами, дав чітку відповідь на питання: «Чому я тут?». Кожен з нас тут, заради того, щоб розвивалися наші міста та села. Ми мріємо про сильну, незалежну Україну, в якій ми живемо. І звісно, ми мріємо про краще майбутнє наших батьків, дітей та онуків. Це об’єднує усіх нас. Саме тому я закликаю усіх небайдужих, активних людей долучатися до нашої команди «УДАРу Віталія Кличка» і разом будувати ту державу, за яку ми стояли на майданах, яку сьогодні боронять наші воїни на лінії фронту, - заявив заступник лідера Житомирської організації партії «УДАР Віталія Кличка» Ігор Гундич.

Під час заходу лідер «УДАРу» на Житомирщині Олег Дзюбенко вручив партійні квитки новим членам партії.

На зборах неодноразово зазначалося, що лідер партії Віталій Кличко, як колишній спортсмен, що прославив Україну на весь світ, і сьогодні як міський голова Києва є достойним представником нашої держави, якого визнають та підтримують на міжнародній політичній арені: «Нашого лідера Віталія Кличка знають та поважають в Україні та світі, його підтримують впливові європейські політики. Він збирає навколо себе потужну команду, гідну альтернативу діючим політичним силам, на яку давно чекали українці. І наша спільна мета – сформувати таку сильну команду однодумців на Житомирщині, яка поділяє погляди лідера та зможе реалізувати програму партії», - зазначив Олег Дзюбенко.















Тэги: УДАР Виталия Кличко
Новости партнеров
Комментариев: 19
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:01:53, Сегодня [Материал]

Ни один из уважающих себя спортсменов не будет голосовать за людей которые то сидят на бирже за наш щёт, то сидят в партии Регионов. Он то Губернатор. то на бирже сидит.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:03:24, Сегодня [Материал]

Ни одного боксёра нету на фотографии. Позорники.
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:41:23, Сегодня [Материал]

А что, должны были быть?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:10:03, Сегодня [Материал]

Кличко-это бокс и знаменитые тренеры, а также реальные меценаты.Фотографию посмотрел и ....ребята вы вообще никуда не проходные. а защёт Кличка может-может чучуть подберёте рейтинг но вот вспомят 32 садик и рейтинг по нулям. в 32 садике Губернатор Гундич усадил в кресло директора свою куму. А заслуженного Учителя Украины уволили. Кума была устроена без положенной категории и без нужного стажа работы . Три года поработала воспитателем и три в декрете вот и весь стаж. 52 миллиона гривен на ремонт этого садика подписала.
TerminatorUA
7 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:15:01, Сегодня [Материал]

"Кличко-это бокс"

И? Не смущает, что это политическая партия, а не спортивный клуб? У Порошенко должны собираться только кондитеры?
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:24:09, Сегодня [Материал]

На 7 . А вас не смущает. что там Гундич? " Лесную Сказку" санаторий на Корбутовке отремонтировал за 70 миллионов бюджетных денег для АТОшников и после этого отдали в часные руки бесплатно . В " Лесной сказке " АТОшники уже лечатся за деньги.
TerminatorUA
10 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:26:44, Сегодня [Материал]

И? Если бы сейчас на фотках были боксёры(спортсмены, а не собаки) с "Лесной Сказкой" что-то бы поменялось?
AlexIvanov
14 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:53:29, Сегодня [Материал]

Ну конечно... для Кличко былобы намного лучше...былбы шанс стать Президентом Украины.. А так вы его замазали грязью. Друзья Гундич, Сухомлин, Зубко, Мойсеев Розенблат. Они и Кличко-это несовместимо!
TerminatorUA
11 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:28:49, Сегодня [Материал]

"АТОшники уже лечатся за деньги"

Ну так "тыщавдень" можно и лечиться. Другие лечатся и за 4800 в месяц.
AlexIvanov
15 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:56:13, Сегодня [Материал]

На 11. Ты глупенький . Жизнь солдата бесценна. Жизнь которую солдат отдаёт за людей -это подвиг. Не возможно оценить деньгами.
TerminatorUA
17 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:39:26, Сегодня [Материал]

В смысле? Твой майданный лидер сам оценил, жизнь в тыщавдень
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:25:57, Сегодня [Материал]

"должны были быть?" К вам уже не пойдут. И вообще по моему мнению " Удар" это уже... время ушло Удара.
TerminatorUA
12 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:49:30, Сегодня [Материал]

"К вам уже не пойдут.

Кому к вам? Ко мне? Я вне политики, если что))) Если и был бы в политике, то только не с боксёрами, там IQ на уровне нуля
AlexIvanov
16 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:01:12, Сегодня [Материал]

Ты хочеш сказать , что у боксёра Кличко маленький iQ? У него великолепный английский, немецкий руский и украинский язык. И дикция замечательная. И вообще это уникальный человек и боксёр. Поэтому боксёры это не клептоманы.
TerminatorUA
18 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:47:37, Сегодня [Материал]

не, но так то в сегодняшний день не все могут смотреть, вернее не все лишь только могут смотреть, мало кто может это сделать
TerminatorUA
19 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:53:03, Сегодня [Материал]

Кличко, это Кличко. Житомирские боксеры это трэш. Тупые, как валенки. Тренеры еще пол беды, а ученики это пиздец полный, дебил на дебиле и дебилом погоняет...
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:42, Сегодня [Материал]

Проблема с кадрами она не только у Кличка., она везде во всех партиях . Потому что все здравомыслящие люди уехали со страны
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:35:32, Сегодня [Материал]

К моему большому сожалению Президентом Ему не быть.
melan
13 melan (melan)   • 17:23:13, Сегодня [Материал]

умеет перекрашиваться на ходу буденовки менять.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus