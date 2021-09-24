Ігор Гундич став заступником лідера Житомирського обласного «УДАРу» Олега Дзюбенка. ФОТО

На зборах неодноразово зазначалося, що лідер партії Віталій Кличко, як колишній спортсмен, що прославив Україну на весь світ, і сьогодні як міський голова Києва є достойним представником нашої держави, якого визнають та підтримують на міжнародній політичній арені: «Нашого лідера Віталія Кличка знають та поважають в Україні та світі, його підтримують впливові європейські політики. Він збирає навколо себе потужну команду, гідну альтернативу діючим політичним силам, на яку давно чекали українці. І наша спільна мета – сформувати таку сильну команду однодумців на Житомирщині, яка поділяє погляди лідера та зможе реалізувати програму партії», - зазначив Олег Дзюбенко.