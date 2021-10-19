У Малині відбулось козацьке свято до Покрови від «УДАРу Віталія Кличка». ВІДЕО

З нагоди Дня українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника і захисниці України Малинська міська організація «УДАР Віталія Кличка» організувала козацьке свято для дітей та дорослих.
Фехтування, метання ножів, прийоми боротьби, захист від шаблі, стрільба з луку та самопалу, вміння вправлятися із батогом — традиційні козацькі бойові мистецтва вражали малинчан.
«Таким затишним святом ми вирішили привітати малинчан та гостей нашого міста з Покровою, Днем захисника та захисниці та Днем українського козацтва. В нашому місті дуже поважають ці три свята, ми бережемо і шануємо наші традиції і дуже раді, що сьогодні стільки людей зібрались на наш захід», — розповіла Наталія Парфіненко, голова Малинської міської організації «УДАР Віталія Кличка».
«Нам дуже сподобалось. Дякуючи партії Віталія Кличка «УДАР», свято дуже вдалося, були запрошені козаки зі своєю виставою, нам надзвичайно сподобалося», – розповіла малинчанка Лілія.
Гостей свята також дивували майстер-класами зі стрільби та козацького бою і частували справжнім козацьким кулешем, приготованим за старовинним рецептом. А особливу атмосферу створював «Оркестр гарного настрою», який розважав гостей українською музикою. Для дітей працювали аніматори, які проводили конкурси та ігри для наймолодших учасників свята.
«Свято сьогодні вдалося дуже гарно, весело, людям подобається. Дякую організаторам, дякую членам партії, які підготували це свято», – розповіла Людмила, відвідувачка свята.
Малинчанка Ірина каже – такі заходи сьогодні необхідні: «Я вважаю, що такий захід, який відбувся сьогодні, дуже важливий для нашого міста. Важливо, щоб люди, а особливо молодь, розуміли, що в наших жилах тече козацька кров, що ми маємо досить сили і наснаги, щоб захистити свою землю», – наголосила Ірина.
Партія «УДАР Віталія Кличка» не вперше проводить такі патріотичні заходи в Малині. Організатори кажуть, таким святом хотіли не тільки привітати місцевих, а й вшанувати традиції.
«Ми радіємо, що сьогодні у День українського козацтва, у свято Покрови до нас прийшли стільки родин, дорослих і дітей, які люблять нашу історію, традиції та нашу Батьківщину Україну, поважають наших захисників та захисниць. Приємно, що тут зібрались ті люди, яких об’єднують спільні цінності», – каже Юлія Гданська, голова виконкому Малинської міської організації «УДАР Віталія Кличка».
«Я сьогодні на такому дивовижному святі перший раз. Я бачила справжніх козаків, у них такі довгі вуса. А ще у них такий гарний одяг і модний, оверсайз. І я хотіла постріляти з їхньої зброї, але мама сказала, що я з’їла мало каші, хоча кулішу я з’їла цілу тарілку», – каже школярка Валерія.
Втім, постріляти з козацького лука Валерії вдалося і навіть отримати нагороду за стрілецький талант.