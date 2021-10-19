У Малині відбулось козацьке свято до Покрови від «УДАРу Віталія Кличка». ВІДЕО

«Свято сьогодні вдалося дуже гарно, весело, людям подобається. Дякую організаторам, дякую членам партії, які підготували це свято», – розповіла Людмила, відвідувачка свята.

«Ми радіємо, що сьогодні у День українського козацтва, у свято Покрови до нас прийшли стільки родин, дорослих і дітей, які люблять нашу історію, традиції та нашу Батьківщину Україну, поважають наших захисників та захисниць. Приємно, що тут зібрались ті люди, яких об’єднують спільні цінності», – каже Юлія Гданська, голова виконкому Малинської міської організації «УДАР Віталія Кличка».